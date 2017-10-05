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17:57 (мск), источник: Популярная механика

Женщину, отказавшуюся делать сыну прививки, приговорили к тюремному сроку

гражданку США, которая «по философским причинам» отказывается делать прививки 9-летнему сыну, приговорили к семи дням заключения.

Источник: Популярная механика

Ребекка Бредоу живет в Детройте и одна воспитывает двоих детей; бывший муж помогает деньгами. В суде она заявила, что готова нести юридическую ответственность, но ее убеждения не позволяют ей делать девятилетнему сыну прививки от кори и других опасных заболеваний. На прошлой неделе судья постановил, что мальчик должен быть вакцинирован в течение недели, а через неделю мать приговорили к лишению свободы сроком на семь дней — за отказ выполнить постановление суда, сообщает Associated Press.

«Я лучше окажусь за решеткой, чем сделаю то, во что совершенно не верю, — заявила женщина журналистам — Вакцина может навредить моему мальчику, и вот этого я действительно боюсь». Женщина добавила, что она не против вакцин вообще, но в своей семье прививок не допустит.

В США вакцинация детей может быть обязательной или необязательной в зависимости от законов штата. В штате Мичиган, где живёт Бредоу и её семья, можно отказаться от вакцинации детей по философским, религиозным или медицинским причинам, но, так как Бредоу заявила о своих философских предубеждениях против вакцин уже после того, как было вынесено первое судебное решение, она получила срок не за отказ от прививок, а за невыполнение распоряжений суда.

Движение за отказ от прививок возникло в США после публикации в одном из рецензируемых медицинских журналов статьи физиолога Эндрю Уэйкфилда, в которой утверждалось, что прививки провоцируют развитие аутизма у детей. После того, как выводы Уэйкфилда несколько раз опровергли коллеги, его лишили врачебной лицензии, но страх перед вакцинами поселился в умах граждан, которые спустя почти 20 лет с публикации Уэйкфилда отказываются делать прививки себе и детям. Движение против вакцин, особенно популярное среди малообразованных и бедных групп населения США, — основная причина вспышек давно известных инфекционных заболеваний, таких как корь, краснуха и свинка.

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