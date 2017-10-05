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17:06 (мск), источник: Sputniknews.kz

Упавший в яму с бурлящей водой автомобиль пообещали восстановить

АСТАНА, 5 окт — Sputnik. ТОО «Петропавловские тепловые сети» обещает компенсировать ущерб владельцу автомобиля, упавшего в яму с горячей водой.

Источник: Sputniknews.kz

Обвал грунта под дорожным покрытием произошел в среду около пяти часов вечера на пересечении улиц Мира и Крепостной из-за подземного повреждения магистрали теплоснабжения. В результате обвала две автомашины попали в яму. Одна иномарка выбралась самостоятельно, другую извлекали при помощи спецтехники. Жертв нет.

В четверг на брифинге генеральный директор ТОО «Петропавловские тепловые сети» Игорь Рыбас заявил, что ущерб пострадавшему автовладельцу будет возмещен.

Будем разбираться, как он вообще туда попал. Будем компенсировать, ущерб определит экспертиза. Водитель не обварился, выбрался из машины через заднюю дверь. Ущерб здоровью не нанесен, ущерб нанесен автомобилю, он будет восстановлен.
Игорь Рыбас

Он заключил, что температура воды в яме была 72 градуса.

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