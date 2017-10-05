Упавший в яму с бурлящей водой автомобиль пообещали восстановить
АСТАНА, 5 окт — Sputnik. ТОО «Петропавловские тепловые сети» обещает компенсировать ущерб владельцу автомобиля, упавшего в яму с горячей водой.
АСТАНА, 5 окт — Sputnik. ТОО «Петропавловские тепловые сети» обещает компенсировать ущерб владельцу автомобиля, упавшего в яму с горячей водой.
Обвал грунта под дорожным покрытием произошел в среду около пяти часов вечера на пересечении улиц Мира и Крепостной
В четверг на брифинге генеральный директор ТОО «Петропавловские тепловые сети» Игорь Рыбас заявил, что ущерб пострадавшему автовладельцу будет возмещен.
Будем разбираться, как он вообще туда попал. Будем компенсировать, ущерб определит экспертиза. Водитель не обварился, выбрался из машины через заднюю дверь. Ущерб здоровью не нанесен, ущерб нанесен автомобилю, он будет восстановлен.
Он заключил, что температура воды в яме была 72 градуса.