Упавший в яму с бурлящей водой автомобиль пообещали восстановить

Обвал грунта под дорожным покрытием произошел в среду около пяти часов вечера на пересечении улиц Мира и Крепостной из-за подземного повреждения магистрали теплоснабжения. В результате обвала две автомашины попали в яму. Одна иномарка выбралась самостоятельно, другую извлекали при помощи спецтехники. Жертв нет.