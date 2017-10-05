«Узбекистон темир йуллари» следит за поездами с помощью спутников

Источник: Sputnik

Технологии спутникового мониторинга разработаны с учетом удобств и максимальной безопасности пассажиров. Они автоматизируют процесс мониторинга передвижения поездов, повышения сервиса обслуживания пассажиров.

«Наше взаимодействие с UzGPS началось в 2016 году в рамках успешно реализованного проекта диспетчеризации доставки питьевой воды в отдаленные регионы посредством мобильных автоцистерн. Проанализировав возможности системы, мы пришли к выводу, что аналогичную технологию мониторинга подвижных объектов мы могли бы применить и на железнодорожном транспорте. Тестовые испытания, которые мы провели, показали полную эффективность», — рассказал руководитель ИКТ «Узбекистон темир йуллари».

Сейчас все скоростные пассажирские электропоезда Afrosiyob оснащены современными трекерами GPS/GLONASS, которые отправляют данные на сервера диспетчерских служб. Технологии практически в режиме реального времени отслеживать передвижение электропоездов.

На официальном сайте железнодорожной администрации есть онлайн-табло, на котором пассажиры могут посмотреть статус подвижного состава в режиме реального времени, а также расчетное время его прибытия. В будущем должно появиться бесплатное мобильное приложение, которое предоставит пассажирам полную информацию о местонахождении поезда и об оставшемся времени в пути до интересующей пользователя станции.

Отличительная особенность спутниковой системы и разработки на базе платформы UzGPS — возможность обрабатывать в режиме реального времени большие потоки данных от оборудования, установленного на транспорте.

«Платформа UzGPS полностью адаптирована и доработана с учетом наших индивидуальных потребностей. Например, передвижение электропоезда отображается полосой определенного цвета: зеленый — движение по графику, синий — опережение по времени, желтый — задержка в пути», —пояснил Максим Маркин, машинист-инструктор высокоскоростного электропоезда Afrosiyob.