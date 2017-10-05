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18:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Минздрав Иркутской области признал, что скорая более получаса ехала к умирающему Клейну

Министерство здравоохранения Иркутской области подтвердило, что скорая помощь, которая была вызвана к умирающему Михаилу Клейну добиралась до Органного зала филармонии Иркутска более получаса.

Источник: IrkutskMedia.ru

В официальной группе на Facebook сообщается, что в настоящее время сотрудниками министерства проводится комплексная служебная проверка. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«По решению министра здравоохранения Иркутской области главными специалистами-экспертами минздрава Иркутской области проводится комплексная служебная проверка», — говорится в сообщении.

По словам главного врача иркутской станции скорой медицинской помощи, о причине смерти музыканта в настоящее время говорить преждевременно. Причина смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, скорая помощь приехала к умирающему Михаилу Клейну во время концерта в Органный зал филармонии Иркутска спустя 40 минут после принятия вызова. Подруга солиста, замдиректор по организации концертной деятельности региона Анна Гольская отметила, что они вызывали врачей повторно, после чего им сказали, что станция скорой медицинской помощи не могла найти машину.

Солист Иркутской областной филармонии, заслуженный артист России Михаил Клейн скончался на 72 году жизни прямо во время исполнения произведения на рояле в Органном зале 3 октября.

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