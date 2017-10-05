Счастливчик из Крыма выиграл в лотерею более миллиона рублей
Александр Фомичев считает, что поймал удачу за хвост.
Александр Фомичев считает, что поймал удачу за хвост.
Крымчанин купил лотерею и проснулся миллионером.
Почти у всех победителей лотерей есть свой секрет успеха. Александр Фомичев из Крыма считает, что самое важное — не представлять себе победу заранее и максимально абстрагироваться. Именно эта методика помогла ему выиграть 1 116 835 рублей. Мужчина рассказал, что выбирает случайные числа сразу на несколько тиражей.
— Главное — не думать о выигрыше и не зацикливаться на процессе, — поделился Александр. — Я начал участвовать в лотереях, потому что хотел поймать удачу за хвост. А когда это случилось, испытал прилив адреналина.
Мужчина работает в Московском метрополитене. Узнав о победе, счастливчик поспешил рассказать о ней своим коллегам. После оформления выигрыша он собирается поехать на малую Родину, чтобы в тихом семейном кругу устроить небольшое празднование.
Суперприз Александр планирует потратить на улучшение жилищных условий.