Счастливчик из Крыма выиграл в лотерею более миллиона рублей

Крымчанин купил лотерею и проснулся миллионером.

Почти у всех победителей лотерей есть свой секрет успеха. Александр Фомичев из Крыма считает, что самое важное — не представлять себе победу заранее и максимально абстрагироваться. Именно эта методика помогла ему выиграть 1 116 835 рублей. Мужчина рассказал, что выбирает случайные числа сразу на несколько тиражей.

— Главное — не думать о выигрыше и не зацикливаться на процессе, — поделился Александр. — Я начал участвовать в лотереях, потому что хотел поймать удачу за хвост. А когда это случилось, испытал прилив адреналина.

Мужчина работает в Московском метрополитене. Узнав о победе, счастливчик поспешил рассказать о ней своим коллегам. После оформления выигрыша он собирается поехать на малую Родину, чтобы в тихом семейном кругу устроить небольшое празднование.