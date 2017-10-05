В Воронежском зоопитомнике родился детеныш ламы

У пары лам Каштана и Октябрины в зоопитомнике «Червленый Яр» произошло пополнение — у них родился детеныш. Это уже второй детеныш в семье лам, сообщила пресс-служба департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области в четверг, 5 октября.

Малыш появился на свет 27 сентября во всемирный день туризма. Пол новорожденного определить пока не удалось, так как папа оберегает свое потомство и не подпускает к нему сотрудников зоопитомника. Специалисты Воронежского зоопарка планируют назвать новорожденного «Турист» или «Туристка» в честь праздника, отмечаемого в день его рождения.

В марте 2017 года в семействе лисиц родилось трое детенышей. В апреле родились в зоопарке детеныши еноты-полоскуны. Еноты получили клички Сеня и Соня. Имена для них выбрали по итогам голосования. Пять волчат появились на свет в середине апреля.

Контекст

В 2016 году также произошло несколько пополнений в семействах питомцев зоопарка. В марте родился второй детеныш у зеленых мартышек Ники и Максима, в апреле потомство появилось у пар енотов и волков. У обеих пар это был первый приплод.

В июле Самка гуанако по кличке Глаша родила детеныша, новорожденную малышку назвали Матрешей.

В августе в зоопитомнике «Червленый Яр» у тибетских яков появился теленок: он стал вторым детенышем у пары животных — у теленка есть старший брат. В сентябре там же у пары бизонов родился детеныш — второе потомство самки Мапрельки и самца Малдера; а у пары лам — самки Октябрины и самца Каштана — произошло первое пополнение в семействе.