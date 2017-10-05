Источник: Prokazan.ru

Так, редактор портала ProKazan.ru Евгения Потехина спросила Дудя о том, чтобы он сказал президенту Татарстана.

— Оказавшись перед Рустамом Миннихановым, что ты ему скажешь?, — спросила редактор ProKazan.ru.

— Я для начала с ним познакомлюсь. А потом выразил бы респект, какой классный Татарстан, — ответил Дудь.

Юрий Дудь в Нижнекамске ответил, сколько он зарабатывает Дудь также в ходе форума рассказал, сколько он зарабатывает.

— Я зарабатываю неприлично много. Мне от этого неловко, но сумму назвать не могу. Это в десятки раз больше, чем я зарабатывал на телевидении, — сказал видеоблогер.

Кроме того, главред Sports.ru рассказал, что любит Казань.