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17:43 (мск), источник: Prokazan.ru

Юрий Дудь в Нижнекамске ответил, сколько он зарабатывает

В Нижнекамске открылся форум Mediaproof, в рамках которого выступил главный редактор издания Sports.ru и известный видеоблогер Юрий Дудь.

Источник: Prokazan.ru

Так, редактор портала ProKazan.ru Евгения Потехина спросила Дудя о том, чтобы он сказал президенту Татарстана.

 — Оказавшись перед Рустамом Миннихановым, что ты ему скажешь?, — спросила редактор ProKazan.ru.

 — Я для начала с ним познакомлюсь. А потом выразил бы респект, какой классный Татарстан, — ответил Дудь.

Юрий Дудь в Нижнекамске ответил, сколько он зарабатывает Дудь также в ходе форума рассказал, сколько он зарабатывает.

 — Я зарабатываю неприлично много. Мне от этого неловко, но сумму назвать не могу. Это в десятки раз больше, чем я зарабатывал на телевидении, — сказал видеоблогер.

Кроме того, главред Sports.ru рассказал, что любит Казань.

 — Казань — город на драйве. Я совершенно без ума от татарских девушек! И еще я обожаю Татарстан как пример мирного сосуществования двух разных наций. Это люди из разных лагерей, но они перемешались и классно живут. Когда эта кровь смешивается, получаются такие красивые девушки, что я просто схожу с ума, — добавил он.

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