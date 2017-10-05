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17:06 (мск), источник: РИА Крым

Часть Симферополя в пятницу останется без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости (Крым). В связи с плановым ремонтном на линиях «Крымэнерго» некоторые городские улицы в пятницу останутся без электроснабжения. Об этом сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба» Симферополя.

Источник: РИА "Новости"

С 8:30 до 16:00 электроэнергия будет отключена по улицам Общественная (дома № 48−58, 47−63), Стрелковая (№ 24−26), Чонгарская (№ 34−48, 49−55), Караимская (№ 16), Чехова (№ 17,17/6, 23, 25−33, 34−42), а также на переулке Огородный (№ 2−12, 1−15). Кроме того, будет отключен светофор на пересечении улиц Караимской и Чехова.

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