Часть Симферополя в пятницу останется без света

С 8:30 до 16:00 электроэнергия будет отключена по улицам Общественная (дома № 48−58, 47−63), Стрелковая (№ 24−26), Чонгарская (№ 34−48, 49−55), Караимская (№ 16), Чехова (№ 17,17/6, 23, 25−33, 34−42), а также на переулке Огородный (№ 2−12, 1−15). Кроме того, будет отключен светофор на пересечении улиц Караимской и Чехова.