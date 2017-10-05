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17:13 (мск), источник: Вести - Калининград

Состоялось спецгашение почтовой марки «Стадион Калининград»

В четверг, 5 октября, в Москве губернатор Калининградской области Антон Алиханов и руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий подписали соглашение о сотрудничестве.

Источник: Вести - Калининград

Документ предусматривает взаимодействие правительства региона и Россвязи по широкому кругу вопросов в сфере электросвязи и почтовой связи, передает правительственная пресс-служба.

В ходе встречи Антон Алиханов и Олег Духовницкий провели церемонию гашения почтовой марки «Стадион Калининград», которая выпускается в рамках филателистической программы «Чемпионат мира по футболу в России».

Оттиск специальным штемпелем был поставлен на экземпляры марок с изображением калининградского стадиона, который в июне 2018 года примет четыре матча мирового футбольного первенства.

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