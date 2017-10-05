Мисс Молдова появится в клипе SunStroke Project: подробности

Источник: Sputnik.md

Видеоролик на песню «Sun Gets Down» сняли в конце сентября в Бухаресте. Группа пообещала, что релиз полной работы состоится 16 октября.

Сейчас известно, что главной героиней ролика стала Мисс Молдова 2016 Даниела Марин, представлявшая нашу страну на конкурсе красоты «Мисс мира 2016».

Яркие краски, солнце и карнавал — во что показали в этом небольшом отрывке работы.

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