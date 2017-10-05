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17:30 (мск), источник: Sputnik

Бюджетников медвузов заставят отработать в медпунктах и поликлиниках

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Выпускники медицинских вузов Узбекистана, учившиеся на бюджете, теперь будут в обязательном порядке отрабатывать три года в сельских врачебных пунктах и семейных поликлиниках, сообщает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik

На днях новый порядок распределения утвердило правительство Узбекистана. Он будет действовать начиная с выпуска 2017/2018 учебного года, а выпускники будут в обязательном порядке направляться на работу в медучреждения по месту постоянной прописки.

Для распределения выпускников, а также координации и контроля процесса прохождения ими обязательной отработки планируется создать специальную комиссию при Минздраве. В ее состав войдут ответственные работники министерства, руководители территориальных органов здравоохранения, высших образовательных учреждений и медицинских организаций.

Распределение выпускников, поступивших после завершения обучения в магистратуру или клиническую ординатуру независимо от формы обучения (на основе государственного гранта или на платно-контрактной основе), будет осуществляться после завершения обучения.

Студенты, закончившие вузы, должны прибыть на место работы, указанное в договоре, и начать трудовую деятельность в течение срока, не превышающего трех месяцев. При этом интересно, что на должности, прием на которые осуществляется на конкурсной основе, выпускники будут приниматься вне конкурса.

В случае отказа проходить обязательную отработку студент должен будет уплатить в госбюджет компенсацию в размере 400 минимальных размеров заработной платы.

В случае, если у выпускника возникают обоснованные причины для изменения места прохождения обязательной отработки — вступление в брак, переезд в другой регион для постоянного проживания, — то он вправе обратиться в Комиссию с предоставлением подтверждающих документов.

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