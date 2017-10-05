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17:48 (мск), источник: Volga News

Не стало солистки Самарского театра оперы и балета Татьяны Кассаевой

В среду, 5 октября, на 56-м году жизни скончалась солистка Самарского театра оперы и балета Татьяна Кассаева.

Татьяна Кассаева получила музыкальное образование в Одесской консерватории по специальности «сольное пение». С 1994 г. она работала в Самарском академическом театре оперы и балета, с которым связала всю свою творческую жизнь.

На сцене Татьяна Кассаева создала десятки ярких музыкальных и сценических образов, среди которых Флора, Аннина («Травиата» Дж. Верди), Жрица («Аида» Дж. Верди), Мерседес, Микаэла («Кармен» Ж. Бизе), Татьяна Ларина («Евгений Онегин» П. Чайковского), Иоланта («Иоланта» П. Чайковского), Кума («Чародейка» П. Чайковского), Лиза, Маша («Пиковая дама» П. Чайковского), Земфира («Алеко» С. Рахманинова), Домна Сабурова («Царская невеста» Н. Римского-Корсакова), Ткачиха («Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова), Няня Ярославны («Князь Игорь» А. Бородина) и многие другие.

Прощание с Татьяной Кассаевой пройдет 7 октября, в 10:30, в Доме актера (ул. Вилоновская, 24).

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