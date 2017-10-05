Женские сплетни назвали эволюционным инструментом в борьбе за мужчин

Несмотря на то, что и мужчины, и женщины сплетничают, женщины оказались более склонны использовать слухи против потенциальных соперниц за мужское внимание. Кроме того, женщины чаще обсуждают повседневную жизнь и внешность других людей, в то время как мужчины больше говорят об успехах и зарплате. К таким выводам пришли американские социологи в статье, опубликованной в журнале Evolutionary Psychological Science.

С точки зрения естественного отбора, выбор пары обусловлен не только привлекательностью потенциального партнера, но и успехом особи во внутриполовом соревновании. Человек в борьбе с соперниками выбирает две основные тактики поведения: либо он старается сделать себя привлекательнее в глазах противоположного пола, либо пытается заставить конкурента выглядеть менее желанным. Сплетни, по мнению ученых, в данном случае могут использоваться как удобный инструмент влияния на репутацию другого индивида.

Авторы новой работы провели опрос, в котором приняли участие 290 канадских студентов в возрасте от 17 до 30 лет. Добровольцев попросили заполнить три анкеты: первая выявляла склонность человека к соперничеству с представителями своего пола («мне невыносимо видеть женщин привлекательнее меня»), вторая — то, как часто он сплетничает, а в третьей волонтеров просили рассказать о своем отношении к слухам.

Выяснилось, что люди, которые более склонны к внутриполовой конкуренции, также более склонны и к сплетням. Кроме того, они спокойнее других относились к распусканию слухов. Результаты опроса показали, что женщины сплетничают чаще мужчин, наслаждаются этим процессом сильнее и видят большую ценность в участии в таком общении. Мужчины оказались более склонны говорить о достижениях других, а женщин — обсуждать внешний вид и делиться социальной информацией (об отношениях других людей, их повседневной жизни). Женщины больше, чем мужчины, ценят сплетни как источник информации о возможных конкурентах за внимание противоположного пола.

По мнению Адама Дэвиса, одного из авторов статьи, результаты исследования доказывают, что сплетни служат инструментом борьбы во внутриполовом отборе среди людей. Однако стоит заметить, что исследование имеет ряд ограничений — в частности, небольшой размер выборки, а также принадлежность участников только к западной культуре. Кроме того, работа отражает поведение только молодежи — для более старших поколений данные опроса могут отличаться.

Сплетни как предмет исследования вызывают большой интерес у социологов. Так, ученые выяснили, что человек начинает сплетничать еще в дошкольном возрасте и что слухи помогают вступать в отношения людьми, готовыми к сотрудничеству, и избегать потенциальных обидчиков.