Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова ответила на сообщения в СМИ о ее свадьбе с Земфирой
Раскрыт секрет внешней привлекательности
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
СМИ узнали об указании жестко подавлять митинги 7 октября
Друг плененного в Сирии узнал его на видео боевиков ИГ
Золотой трап для короляКакой багаж возит с собой саудовский монарх
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Наряд за 200 рублей: Борисова показала жизнь в Таиланде – СМИ
Сеть о располневшей Королевой: Похожа на Николаева
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Стройная и счастливая: Галкин показал редкое фото жены - СМИ
США не могут сбить ракеты КНДР: Мнение эксперта
В России закроется известная сеть ресторанов
Для военных РФ подешевеет ипотека
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
15Стрельба в Лас-Вегасе
17:56 (мск), источник: N + 1

Женские сплетни назвали эволюционным инструментом в борьбе за мужчин

Женщины оказались более склонны использовать слухи против потенциальных соперниц за мужское внимание.

Несмотря на то, что и мужчины, и женщины сплетничают, женщины оказались более склонны использовать слухи против потенциальных соперниц за мужское внимание. Кроме того, женщины чаще обсуждают повседневную жизнь и внешность других людей, в то время как мужчины больше говорят об успехах и зарплате. К таким выводам пришли американские социологи в статье, опубликованной в журнале Evolutionary Psychological Science.

С точки зрения естественного отбора, выбор пары обусловлен не только привлекательностью потенциального партнера, но и успехом особи во внутриполовом соревновании. Человек в борьбе с соперниками выбирает две основные тактики поведения: либо он старается сделать себя привлекательнее в глазах противоположного пола, либо пытается заставить конкурента выглядеть менее желанным. Сплетни, по мнению ученых, в данном случае могут использоваться как удобный инструмент влияния на репутацию другого индивида.

Авторы новой работы провели опрос, в котором приняли участие 290 канадских студентов в возрасте от 17 до 30 лет. Добровольцев попросили заполнить три анкеты: первая выявляла склонность человека к соперничеству с представителями своего пола («мне невыносимо видеть женщин привлекательнее меня»), вторая — то, как часто он сплетничает, а в третьей волонтеров просили рассказать о своем отношении к слухам.

Выяснилось, что люди, которые более склонны к внутриполовой конкуренции, также более склонны и к сплетням. Кроме того, они спокойнее других относились к распусканию слухов. Результаты опроса показали, что женщины сплетничают чаще мужчин, наслаждаются этим процессом сильнее и видят большую ценность в участии в таком общении. Мужчины оказались более склонны говорить о достижениях других, а женщин — обсуждать внешний вид и делиться социальной информацией (об отношениях других людей, их повседневной жизни). Женщины больше, чем мужчины, ценят сплетни как источник информации о возможных конкурентах за внимание противоположного пола.

По мнению Адама Дэвиса, одного из авторов статьи, результаты исследования доказывают, что сплетни служат инструментом борьбы во внутриполовом отборе среди людей. Однако стоит заметить, что исследование имеет ряд ограничений — в частности, небольшой размер выборки, а также принадлежность участников только к западной культуре. Кроме того, работа отражает поведение только молодежи — для более старших поколений данные опроса могут отличаться.

Сплетни как предмет исследования вызывают большой интерес у социологов. Так, ученые выяснили, что человек начинает сплетничать еще в дошкольном возрасте и что слухи помогают вступать в отношения людьми, готовыми к сотрудничеству, и избегать потенциальных обидчиков.

Кристина Уласович.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Женские сплетни назвали эволюционным инструментом в борьбе за мужчин
Мыслительные практики изменили мозг и снизили стресс
Путин уволил губернатора Орловской области
Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе
В Крыму массово изымают участки у собственников
В кабинете Улюкаева обнаружили несколько десятков сберкнижек
Четыре человека погибли при пожаре на НПЗ ЛУКОЙЛа
В Саудовской Аравии впервые погибла женщина за рулём автомобиля
Турецкие археологи нашли могилу Николая Чудотворца
Спорт
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков Макдэвид подал хорошую заявку на «Ришара». Чем ответят Кучеров, Овечкин и Панарин?
Авто
Toyota показала седан, о котором будут мечтать чиновники Японская марка рассекретила новое поколение представительского седана Toyota Century
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Марина Зудина сделала аборт, будучи беременной от Олега Табакова В молодости актриса не была готова к материнству.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь