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18:09 (мск), источник: РИА Крым

Жительница Севастополя пыталась через суд выселить свою многодетную дочь из дома

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости (Крым). Жительница Севастополя через суд пыталась выселить из квартиры свою многодетную дочь, которая воспитывает четырех несовершеннолетних детей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры города-героя.

Источник: РИА "Новости"

По информации надзорного ведомства, жительница города подала иск с требованием признать дочь утратившей право пользования жилым помещением и снять ее с регистрационного учета.

«Установлено, что истица является нанимателем двухкомнатной квартиры, в которой зарегистрирована в качестве члена семьи ее многодетная дочь с четырьмя несовершеннолетними детьми. Женщина решила предъявить в суд иск, поскольку между ними возникают конфликтные ситуации», — рассказали в прокуратуре.

Однако участвующий в деле прокурор заявил о необоснованности требований заявительницы, поскольку правовых оснований для удовлетворения искового заявления не имелось.

Согласившись с мнением прокуратуры Балаклавского района, суд отказал в удовлетворении иска о выселении многодетной матери.

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