Жительница Севастополя пыталась через суд выселить свою многодетную дочь из дома

По информации надзорного ведомства, жительница города подала иск с требованием признать дочь утратившей право пользования жилым помещением и снять ее с регистрационного учета.
«Установлено, что истица является нанимателем двухкомнатной квартиры, в которой зарегистрирована в качестве члена семьи ее многодетная дочь с четырьмя несовершеннолетними детьми. Женщина решила предъявить в суд иск, поскольку между ними возникают конфликтные ситуации», — рассказали в прокуратуре.
Однако участвующий в деле прокурор заявил о необоснованности требований заявительницы, поскольку правовых оснований для удовлетворения искового заявления не имелось.
Согласившись с мнением прокуратуры Балаклавского района, суд отказал в удовлетворении иска о выселении многодетной матери.