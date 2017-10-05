Жительница Севастополя пыталась через суд выселить свою многодетную дочь из дома

Источник: РИА "Новости"

По информации надзорного ведомства, жительница города подала иск с требованием признать дочь утратившей право пользования жилым помещением и снять ее с регистрационного учета.

«Установлено, что истица является нанимателем двухкомнатной квартиры, в которой зарегистрирована в качестве члена семьи ее многодетная дочь с четырьмя несовершеннолетними детьми. Женщина решила предъявить в суд иск, поскольку между ними возникают конфликтные ситуации», — рассказали в прокуратуре.

Однако участвующий в деле прокурор заявил о необоснованности требований заявительницы, поскольку правовых оснований для удовлетворения искового заявления не имелось.