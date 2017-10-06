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08:36 (мск), источник: Sputnik.md

Уникальное явление: в октябре несколько планет «сольются» в одну

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Редкое астрономической явление, «парад планет» произойдет в октябре не единожды.

Источник: Sputnik.md

В целом, пересечение планет может происходить раз в несколько лет. Полный парад планет Солнечной системы происходит раз в полтора века. Связано это с тем, что у каждой планеты свое время полного оборота вокруг Солнца.

Последний раз полный парад планет случился в 1982 году, а следующий произойдет приблизительно в 2161.

В этом году парад составят 6 планет: Земля, Меркурий, Марс, Венера, Сатурн, Юпитер. Но Венера и Марс встанут за Землей, поэтому мы не сможем их увидеть. Такой вариант парада происходит раз в 10−20 лет.

Ученые рассматривают парад планет, как возможность в будущем осуществлять перелеты между планетами с меньшими затратами.

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