Уникальное явление: в октябре несколько планет «сольются» в одну

Источник: Sputnik.md

В целом, пересечение планет может происходить раз в несколько лет. Полный парад планет Солнечной системы происходит раз в полтора века. Связано это с тем, что у каждой планеты свое время полного оборота вокруг Солнца.

Последний раз полный парад планет случился в 1982 году, а следующий произойдет приблизительно в 2161.

В этом году парад составят 6 планет: Земля, Меркурий, Марс, Венера, Сатурн, Юпитер. Но Венера и Марс встанут за Землей, поэтому мы не сможем их увидеть. Такой вариант парада происходит раз в 10−20 лет.