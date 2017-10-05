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18:23 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Почти 90 районных ДК будет модернизировано в Нижегородской области до конца 2017 года в рамках проекта «Местный дом культуры»

Почти 90 районных домов культуры будет модернизировано в Нижегородской области до конца 2017 года в рамках проекта «Единой России» «Местный дом культуры». Об этом пресс-служба НРО партии сообщило 5 октября 2017 года.

Источник: Reuters

«Сумма на реализацию проекта в регионе в 2017 году составила около 50 миллионов рублей — в процесс финансирования, начатый по линии федерального и областного бюджетов, активно включились муниципалитеты. На сегодняшний день, в восьми районах в домах культуры уже прошли все запланированные ремонтные работы и в 23 районах уже закуплено новое оборудование», — сказал координатор проекта в регионе Валерий Антипов.

По его словам, на остальных территориях объекты будут готовы в течение октября-ноября.

«Партия, силами представителей местных отделений, активистов, контролировала ход проекта в районах, наши партийцы встречались с руководством этих учреждений, общались с коллективами. Крайне важно, чтобы никаких нареканий по проекту не было», — пояснил Антипов.

Он добавил, что модернизированные дома культуры охватывают своей деятельностью более 300 тысяч жителей области. «Для многих населенных пунктов, для большинства поселений, дом культуры является не просто центром творчества и досуга, где-то это единственное общественное здание и место общественной активности», — сказал Антипов.

Реализация партийного проекта «Местный дом культуры» в регионе в 2018 году продолжится. «Сейчас мы находимся в постоянной коммуникации с министерством культуры Нижегородской области, ждем подтверждения финансирования со стороны федеральных властей и очень надеемся на активное участие муниципалитетов в продвижении проекта на конкретных территориях», — резюмировал Антипов.

В России проект «Местный дом культуры» привлек для ремонта и закупки оборудования порядка 2,5 млрд рублей.

По словам координатора проекта «Местный дом культуры», заместителя председателя комитета Госдумы РФ по культуре Ольги Казаковой, к 1 млрд 400 млн рублей, выделенных из федерального бюджета, добавилось финансирование из региональных, муниципальных бюджетов, а также внебюджетных средств.

«У нас получилось около 2,5 млрд рублей в общей сложности, из которых порядка 100 млн — это внебюджетные деньги. Таким образом, это уже народное дело, которое нужно сохранить. Проект эффективный, простой и очень доступный для людей. У нас появились такие дома культуры, которые превратились в народные стройки: там и меценаты местные подключились, и федеральная составляющая есть, и деньги из регионального и муниципального бюджетов, и люди сами начали участвовать», — сообщила она, добавив, что сейчас решается вопрос о продлении федерального финансирования проекта на 2018-й и последующие годы.

Казакова отметила, что для того, чтобы партпроект «Местный дом культуры» вошел в проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов, необходимо его полностью выполнить в 2017 году. «Сегодня на селекторе мы большое внимание уделили финансовой составляющей проекта, потому что есть регионы, которые поставили для исполнения рискованные сроки — ноябрь или даже декабрь. Важно, чтобы расходование выделенных из федерального бюджета средств было своевременным и эффективным. Также мы обсудили вопросы, связанные с включением данного проекта в бюджет 2018 и последующих годов. Все регионы единогласно высказались о том, что проект нужно продолжать и, по возможности, увеличивать его масштабы. Хочу сказать, что жители российских сел очень позитивно реагируют на обновление клубов, этого невозможно не заметить», — констатировала она.

СПРАВКА

Партийный проект «Единой России» «Местный дом культуры», который стартовал в 2017 году и рассчитан на два года, направлен на поддержку сельских клубов и домов культуры в городах с населением менее 50 тысяч человек. К участию в партпроекте активно привлекаются местные жители, которые могут открыто выразить свое мнение. Партпроект использует практики работы ДК и сельских клубов, чтобы обеспечить достойное материально-техническое оснащение таких учреждений по всей стране. Масштабные ремонтные работы развернуты в Ставропольском крае, Самарской, Рязанской, Ульяновской областях и многих других регионах. Еще одна задача партпроекта — проконтролировать распределение средств на модернизацию ДК и сельских клубов из федерального, регионального и местного бюджетов.

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