Нижегородская администрация отказала епархии в использовании участка на Анкудиновском шоссе

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно опубликованной информации, нижегородской епархии отказано в условно разрешенном виде использования земельного участка «религиозное использование» участка между домами 11 и 11А (зона лечебно-оздоровительных учреждений). Постановление подписано главой администрации Нижнего Новгорода 4 октября 2017 года.

Напомним, что 4 июля 2017 года прошли публичные слушания по данному вопросу.