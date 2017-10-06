Нижегородская администрация отказала епархии в использовании участка на Анкудиновском шоссе

Согласно опубликованной информации, нижегородской епархии отказано в условно разрешенном виде использования земельного участка «религиозное использование» участка между домами 11 и 11А (зона лечебно-оздоровительных учреждений). Постановление подписано главой администрации Нижнего Новгорода 4 октября 2017 года.
Напомним, что 4 июля 2017 года прошли публичные слушания по данному вопросу.
Ранее сообщалось, что нижегородская митрополия считает недостаточным количество храмов в Нижнем Новгороде. В мае 2017 года инвестсовет одобрил выделение земли под строительство двух храмов в Приокском районе Нижнего Новгорода.