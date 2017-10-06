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10:04 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация отказала епархии в использовании участка на Анкудиновском шоссе

Нижегородская администрация отказала епархии в разрешении на использование участка на Анкудиновском шоссе. Об этом сообщается на официальном сайте администрации.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно опубликованной информации, нижегородской епархии отказано в условно разрешенном виде использования земельного участка «религиозное использование» участка между домами 11 и 11А (зона лечебно-оздоровительных учреждений). Постановление подписано главой администрации Нижнего Новгорода 4 октября 2017 года.

Напомним, что 4 июля 2017 года прошли публичные слушания по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что нижегородская митрополия считает недостаточным количество храмов в Нижнем Новгороде. В мае 2017 года инвестсовет одобрил выделение земли под строительство двух храмов в Приокском районе Нижнего Новгорода.

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