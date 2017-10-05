В Глубоком нашли клад с монетами разных стран
5 октября, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. В Глубоком сегодня нашли горшок с монетами разных стран. Об обнаруженном кладе корреспонденту БЕЛТА рассказали в Глубокском райисполкоме.
5 октября, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. В Глубоком сегодня нашли горшок с монетами разных стран. Об обнаруженном кладе корреспонденту БЕЛТА рассказали в Глубокском райисполкоме.
Емкость с монетами увидел водитель экскаватора во время земляных работ на одной из городских улиц рядом со зданием налоговой инспекции.
В находке — 299 польских, российских и других серебряных и никелевых монет.