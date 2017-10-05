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20:53 (мск), источник: БЕЛТА

В Глубоком нашли клад с монетами разных стран

5 октября, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. В Глубоком сегодня нашли горшок с монетами разных стран. Об обнаруженном кладе корреспонденту БЕЛТА рассказали в Глубокском райисполкоме.

Источник: БЕЛТА

Емкость с монетами увидел водитель экскаватора во время земляных работ на одной из городских улиц рядом со зданием налоговой инспекции.

В находке — 299 польских, российских и других серебряных и никелевых монет.

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