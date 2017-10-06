В День учителя в гимназии № 9 открыли мемориальную доску в память об учителе

В четверг, 5 октября 2017 года, в День учителя в гимназии № 9, которая ранее была школой № 78, в торжественной обстановке открыли мемориальную доску в честь Марины Картавцевой. Она отдала этому учебному заведению 30 лет своей жизни.

Память талантливого педагога и писателя пришли почтить чиновники администрации, областной и городской Думы, председатель Воронежского областного отделения «Российский детский фонд» Марина Севергина, учителя-пенсионеры, бывшие ученики и внук Марины Игнатьевны Илья Лобос.

Имя Марины Картавцевой знакомо не только в нашей стране, но и во многих республиках бывшего СССР. Она вела на радио легендарную передачу «Взрослым о детях». Более полутора десятков лет Марина Игнатьевна возглавляла областное отделение Российского детского фонда. В 1995 году ей присвоили звание «Почетный гражданин города Воронежа». Также Марина Игнатьевна — автор книг о воспитании детей, среди них: «Мы и дети», «Дорога к людям», «Сотворение личности», «Не позволяй душе лениться» и многие другие. За свои заслуги на поприще воспитания детей ей присвоено звание.

Заслуженный учитель РСФСР, «Народный учитель СССР». Она — лауреат премии «Золотой фонд Воронежской области».

«Открытие мемориальной доски — значимое мероприятие для всего педагогического состава и учеников нашего общеобразовательного учреждения, — говорит директор гимназии № 9 Ирина Черкасова. — Мы специально приурочили это событие к международному Дню учителя. Учительство и любовь к детям — та красная линия, которая прошла через всю жизнь Марины Игнатьевны.

На мероприятии прозвучало не только много добрых слов в память о Марине Картавцевой, но и в адрес педагогов, поздравлений в честь их профессионального праздника — Дня учителя.

«Учитель не только дает первые уроки нашим детям, но и делает из них настоящих людей, — говорит депутат Воронежской городской Думы Олег Черкасов. — Образование во все времена было приоритетным направлением. Депутатский корпус в свою очередь старается сделать все для того, чтобы улучшить оснащение школ, увеличить количество мест для учащихся. Рабочей группой городского парламента была разработана программа «Миллионному городу — современные школы», которая предусматривает обучение только в одну смену, обеспечение учреждений образования современными учебными пособиями, интерактивными досками, появлением спортивных объектов — современных многофункциональных спортплощадок. Словом, всем тем, что позволит детям получать знания на высоком уровне, а педагогам вести работу в более комфортных условиях. В каждом депутатском округе разработаны технические условия по модернизации школ. В частности, в 9-ой гимназии планируется пристройка двух крыльев для увеличения количества классов, что позволит снять здесь проблему обучения в две смены.