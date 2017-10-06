Лучших врачей Воронежской области назовут 9 октября
Итоги областного конкурса «Лучший врач года» подведут в Воронежском театре драмы имени Кольцова в понедельник, 9 октября, сообщила
Итоги областного конкурса «Лучший врач года» подведут в Воронежском театре драмы имени Кольцова в понедельник, 9 октября, сообщила
Традиционно лучших докторов выбирали по 20 номинациям. В 2017 году появилась новая, 21 номинация — «Лучший врач лабораторной диагностики». Награждение специалистов состоится в 14:00.
Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший врач года» проводится в регионе с 2007 года. За 11 лет наградили 591 медика из Воронежской области. Из них 35 человек стали лауреатами и победителями всероссийского конкурса «Лучший врач года» и вошли в золотой фонд российского здравоохранения.
Контекст
В июне 2017 года Минздрав РФ подвел итоги всероссийского конкурса «Лучший врач года». Воронежские врачи заняли призовые места в трех номинациях. Первое место в номинации «Лучший стоматолог» получил заведующий ортопедическим отделением воронежской стоматологической поликлиники Игорь Лаптев.