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22:07 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже заработала «горячая линия» по вопросам теплоснабжения

Пуск тепла в дома будет проводиться поэтапно.

Источник: РИА "Воронеж"

Мэрия Воронежа сообщила об открытии «горячей линии» по вопросам теплоснабжения в четверг, 5 октября. Консультацию для горожан организовали на базе управления жилищно-коммунального хозяйства.

Жители города смогут сообщить обо всех проблемах с теплоснабжением в ходе отопительного сезона по телефону: 228−32−76. Также «горячие линии» работают в управах районов:

Железнодорожный 223−04−86;.

Коминтерновский 261−10−68;.

Левобережный 249−09−71;.

Ленинский 206−91−52;.

Советский 263−16−73;.

Центральный 259−76−63.

По состоянию на 17:00 5 октября отопление включили в 97,8% объектов социальной сферы. Отопление подано в 76,3% многоквартирных жилых домов.

Отопительный период 2017/18 в Воронеже стартовал 2 октября 2017 года. На запуск теплоэнергетического хозяйства города требуется существенное время: вместе с отладкой, выравниванием давления, устранением локальных порывов. Как показывает практика, на переход на зимний режим работы необходимо около десяти дней. В 2016 году коммунальщики начали подачу тепла в соцобъекты и жилые дома Воронежа 23 сентября. Отопительный сезон завершился 27 апреля.

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