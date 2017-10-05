В Воронеже заработала «горячая линия» по вопросам теплоснабжения

Источник: РИА "Воронеж"

Мэрия Воронежа сообщила об открытии «горячей линии» по вопросам теплоснабжения в четверг, 5 октября. Консультацию для горожан организовали на базе управления жилищно-коммунального хозяйства.

Жители города смогут сообщить обо всех проблемах с теплоснабжением в ходе отопительного сезона по телефону: 228−32−76. Также «горячие линии» работают в управах районов:

Железнодорожный 223−04−86;.

Коминтерновский 261−10−68;.

Левобережный 249−09−71;.

Ленинский 206−91−52;.

Советский 263−16−73;.

Центральный 259−76−63.

По состоянию на 17:00 5 октября отопление включили в 97,8% объектов социальной сферы. Отопление подано в 76,3% многоквартирных жилых домов.