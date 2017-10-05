В Воронеже заработала «горячая линия» по вопросам теплоснабжения
Пуск тепла в дома будет проводиться поэтапно.
Пуск тепла в дома будет проводиться поэтапно.
Мэрия Воронежа сообщила об открытии «горячей линии» по вопросам теплоснабжения в четверг, 5 октября. Консультацию для горожан организовали на базе управления
Жители города смогут сообщить обо всех проблемах с теплоснабжением в ходе отопительного сезона по телефону: 228−32−76. Также «горячие линии» работают в управах районов:
Железнодорожный 223−04−86;.
Коминтерновский 261−10−68;.
Левобережный 249−09−71;.
Ленинский 206−91−52;.
Советский 263−16−73;.
Центральный 259−76−63.
По состоянию на 17:00 5 октября отопление включили в 97,8% объектов социальной сферы. Отопление подано в 76,3% многоквартирных жилых домов.
Отопительный период 2017/18 в Воронеже стартовал 2 октября 2017 года. На запуск теплоэнергетического хозяйства города требуется существенное время: вместе с отладкой, выравниванием давления, устранением локальных порывов. Как показывает практика, на переход на зимний режим работы необходимо около десяти дней. В 2016 году коммунальщики начали подачу тепла в соцобъекты и жилые дома Воронежа 23 сентября. Отопительный сезон завершился 27 апреля.