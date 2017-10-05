«Нелюбовь» Звягинцева допустили к борьбе за «Оскар»

Источник: РИА Новости

«Рекордное число, 92 страны, подали заявки к рассмотрению на участие в конкурсе в категории «Лучший фильм на иностранном языке», — сообщили организаторы в четверг.

Фильм 6.8 Нелюбовь

Россию на престижном конкурсе представит «Нелюбовь». В прошлом году за «Оскар» боролись 85 зарубежных картин.

Дебютантами «Оскара» станут картины из Гаити, Гондураса, Лаоса, Мозамбика, Сенегала и Сирии.

Вручение наград премии «Оскар» состоится 4 марта 2018 года на 90-й ежегодной церемонии. Пять картин, выдвинутых на премию в каждой номинации, объявят 23 января.

Мировая премьера фильма «Нелюбовь» состоялась в основной конкурсной программе 70-го Каннского кинофестиваля, где картина получила Приз жюри. Фильм рассказывает о непростом разводе молодой супружеской пары. Супруги так поглощены своими личными проблемами, что забывают о своем 12-летнем сыне Алеше, который однажды убегает из дома и пропадает.