Минздрав объяснил, почему роддом № 4 не принимает рожениц

«В связи с проведением плановой установки новой современной системы вентиляции в операционной роддома № 4 до 8 октября приостановлен поток рожениц в медицинскую организацию. В этот период их будут направлять в перинатальный центр и роддом #1. Все остальные подразделения четвертого роддома работают в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе министерства.