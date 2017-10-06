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09:49 (мск), источник: Новый Калининград

Минздрав объяснил, почему роддом № 4 не принимает рожениц

В Минздраве Калининградской области объяснили, почему роддом № 4 не принимает рожениц.

Источник: Новый Калининград

Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе министерства, рожениц не принимают из-за закрытия операционной.

«В связи с проведением плановой установки новой современной системы вентиляции в операционной роддома № 4 до 8 октября приостановлен поток рожениц в медицинскую организацию. В этот период их будут направлять в перинатальный центр и роддом #1. Все остальные подразделения четвертого роддома работают в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе министерства.

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