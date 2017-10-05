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23:56 (мск), источник: Известия

Путин: учителя выполняют ответственную миссию

Президент России Владимир Путин на открытии концерта в рамках всероссийского конкурса «Учитель года России — 2017» заявил, что педагоги выполняют ответственную и серьезную миссию. По словам президента, учитель — это не просто профессия, но и «призвание, нелегкая, ответственная миссия».

Источник: РИА "Новости"
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«Настоящий учитель всегда дает гораздо больше, чем заложено в школьной программе, он помогает молодому человеку, подростку, ребенку понять себя, раскрыть лучшие человеческие качества, найти в конечном итоге свою дорогу в жизни», — приводит слова президента «Газета.ру».

Глава государства также отметил, что учителя стремятся показать своим ученикам порядочность, доверие и справедливость. Путин указал, что государство будет «развивать систему, позволяющую учителям постоянно повышать свою квалификацию, обмениваться лучшими практиками между собой».

Портал iz.ru ранее сообщил, что российский лидер Владимир Путин назвал народ ключевым деятелем отечественной истории.

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