Путин: учителя выполняют ответственную миссию

Президент России Владимир Путин на открытии концерта в рамках всероссийского конкурса «Учитель года России — 2017» заявил, что педагоги выполняют ответственную и серьезную миссию. По словам президента, учитель — это не просто профессия, но и «призвание, нелегкая, ответственная миссия».