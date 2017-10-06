Марсово поле откроют на выходные, но не для сторонников Навального
Ранее площадь в центре Петербурга закрыли для проведения работ по благоустройству.
Ранее площадь в центре Петербурга закрыли для проведения работ по благоустройству.
На Марсовом поле
Ранее сегодня стало известно, что Марсово поле огорожено временным забором, на его территорию завезли грунт, и на площади ведутся некие земляные работы.
«С 5 октября 2017 года вход на территорию сквера на Марсовом поле временно ограничен. Проводится комплекс работ по содержанию объекта культурного наследия федерального значения», — гласили объявления, закрепленные на ограждениях.
Вечером в четверг в комитете по благоустройству уточнили, что сотрудники
«В субботу и в воскресенье 7 — 8 октября 2017 года Марсово поле будет открыто для посещения», — сообщили в ведомстве.
Сегодня, 5 октября, прокуратура
Одновременно в региональном Главке полиции отметили, что при обеспечении правопорядка 7 октября полицейские будут использовать средства объективного контроля для видеофиксации возможных правонарушений.
Видеозаписи позволяют оперативно устанавливать личности правонарушителей и привлекать их к ответственности.