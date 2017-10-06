Марсово поле откроют на выходные, но не для сторонников Навального

На Марсовом поле Санкт-Петербурга проводится комплекс работ по приведению площади в порядок. Об этом сообщили сегодня, 5 октября, в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга. Тем временем власти вновь предупредили сторонников блогера Алексея Навального о том, что попытки проведения несанкционированных акций на Марсовом поле будут пресекаться.

Ранее сегодня стало известно, что Марсово поле огорожено временным забором, на его территорию завезли грунт, и на площади ведутся некие земляные работы.

«С 5 октября 2017 года вход на территорию сквера на Марсовом поле временно ограничен. Проводится комплекс работ по содержанию объекта культурного наследия федерального значения», — гласили объявления, закрепленные на ограждениях.

<div id="vk_post_-33132614_1803579"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?149"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-33132614_1803579", -33132614, 1803579, 'pwYKP_8TcoQIZgNfwZ0bnt0Hg5I')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вечером в четверг в комитете по благоустройству уточнили, что сотрудники садово-паркового предприятия «Центральное» в рамках месячника по благоустройству выравнивают дорожки, приводят в порядок газоны, ремонтируют садовую мебель, высаживают зеленые насаждения.

«В субботу и в воскресенье 7 — 8 октября 2017 года Марсово поле будет открыто для посещения», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что петербургские сторонники Навального планировали 7 октября провести массовую акцию на Марсовом поле. Однако власти Санкт-Петербурга не согласовали им это мероприятие и предупредили, что попытки нарушить закон и собраться на Марсовом поле будут пресечены сотрудниками правопорядка.

Сегодня, 5 октября, прокуратура Санкт-Петербурга вручила руководителю городского штаба Навального Полине Костылевой и еще одному активисту официальное предостережение о недопустимости организации несанкционированных массовых акций 7 октября.

Одновременно в региональном Главке полиции отметили, что при обеспечении правопорядка 7 октября полицейские будут использовать средства объективного контроля для видеофиксации возможных правонарушений.