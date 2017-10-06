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11:42 (мск), источник: ИА REGNUM

Марсово поле откроют на выходные, но не для сторонников Навального

Ранее площадь в центре Петербурга закрыли для проведения работ по благоустройству.

На Марсовом поле Санкт-Петербурга проводится комплекс работ по приведению площади в порядок. Об этом сообщили сегодня, 5 октября, в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга. Тем временем власти вновь предупредили сторонников блогера Алексея Навального о том, что попытки проведения несанкционированных акций на Марсовом поле будут пресекаться.

Field of Mars, St. Petersburg

Ранее сегодня стало известно, что Марсово поле огорожено временным забором, на его территорию завезли грунт, и на площади ведутся некие земляные работы.

«С 5 октября 2017 года вход на территорию сквера на Марсовом поле временно ограничен. Проводится комплекс работ по содержанию объекта культурного наследия федерального значения», — гласили объявления, закрепленные на ограждениях.

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Вечером в четверг в комитете по благоустройству уточнили, что сотрудники садово-паркового предприятия «Центральное» в рамках месячника по благоустройству выравнивают дорожки, приводят в порядок газоны, ремонтируют садовую мебель, высаживают зеленые насаждения.

«В субботу и в воскресенье 7 — 8 октября 2017 года Марсово поле будет открыто для посещения», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что петербургские сторонники Навального планировали 7 октября провести массовую акцию на Марсовом поле. Однако власти Санкт-Петербурга не согласовали им это мероприятие и предупредили, что попытки нарушить закон и собраться на Марсовом поле будут пресечены сотрудниками правопорядка.

Сегодня, 5 октября, прокуратура Санкт-Петербурга вручила руководителю городского штаба Навального Полине Костылевой и еще одному активисту официальное предостережение о недопустимости организации несанкционированных массовых акций 7 октября.

Одновременно в региональном Главке полиции отметили, что при обеспечении правопорядка 7 октября полицейские будут использовать средства объективного контроля для видеофиксации возможных правонарушений.

Видеозаписи позволяют оперативно устанавливать личности правонарушителей и привлекать их к ответственности.
Вячеслав Степченко
Представитель ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти
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