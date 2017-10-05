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23:03 (мск), источник: Фонтанка

Учителем года в России стал петербуржец Илья Демаков

Победителем всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2017 году стал учитель истории и обществознания Илья Демаков из Санкт-Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в городском комитете по образованию.

Имя победителя было озвучено в Кремле. Пятеро финалистов также пообщались с Владимиром Путиным.

«Я задал президенту вопрос, какого персонажа в истории он считает ключевым. Он сказал, что это — народ», — рассказал «Фонтанке» Демаков.

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Всероссийский конкурс «Учитель года» проводится с 1990 года. В этот раз в нем принимают участие учителя из всех 85 регионов страны. Заключительный тур проходил в этом году в Адлере. Несколько десятков учителей проводили открытые уроки в одной из школ города. Предполагается, что в следующем году оценивать учителей будут в одной из школ Петербурга.

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