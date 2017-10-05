Учителем года в России стал петербуржец Илья Демаков
Победителем всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2017 году стал учитель истории и обществознания Илья Демаков из
Победителем всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2017 году стал учитель истории и обществознания Илья Демаков из
Имя победителя было озвучено в Кремле. Пятеро финалистов также пообщались с Владимиром Путиным.
«Я задал президенту вопрос, какого персонажа в истории он считает ключевым. Он сказал, что это — народ», — рассказал «Фонтанке» Демаков.
Всероссийский конкурс «Учитель года» проводится с 1990 года. В этот раз в нем принимают участие учителя из всех 85 регионов страны. Заключительный тур проходил в этом году в Адлере. Несколько десятков учителей проводили открытые уроки в одной из школ города. Предполагается, что в следующем году оценивать учителей будут в одной из школ Петербурга.