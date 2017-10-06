Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Секс сокращает жизнь
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
Эксперты оценили стоимость проживания саудовского короля в Москве
Королеву красоты Мьянмы лишили титула из-за видео
Золотой трап для короляКакой багаж возит с собой саудовский монарх
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Нижнее белье для женщин-военных ВСУ рассмешило соцсети – СМИ
Боевик ИГ об обещанной защите США на заводе Табия
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Стройная и счастливая: Галкин показал редкое фото жены - СМИ
США не могут сбить ракеты КНДР: Мнение эксперта
В России закроется известная сеть ресторанов
Для военных РФ подешевеет ипотека
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
18Ребятам о зайчатах
07:08 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе на первом конкурсе зрелой и мудрой красоты выбрали Мистера и Мисс «Серебряная Уфа 2017»

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе на первом городском конкурсе «Серебряная Уфа 2017» выбрали победителей среди пожилых дам и кавалеров столицы.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Конкурс, организованный столичной администрацией и Уфимской организацией ветеранов (пенсионеров), стал не простым состязанием красоты, он показал какие мудрые и счастливые живут в нашем городе пенсионеры. Мероприятие прошло в рамках Декады пожилых и выставки «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» 5 октября в ВДНХ-ЭКСПО.

В конкурсе приняло участие семь мужчин старше 60 лет и 10 женщин старше 55 лет. Самому старшему конкурсанту — 78 лет. Участники выступали с самопрезентацией «Моя жизнь», прошлись в общем дефиле «Серебряный» стиль и представляли свои увлечения и таланты в творческом конкурсе.

Судя по рассказам участников, каждый из них прожил счастливую трудовую молодость, создал семью и воспитал детей. И сегодня пенсия для этих людей — не просто заслуженный отдых, а время, каждую минуту, которого они стараются прожить с радостью и любовью в первую очередь для себя.

Венера Волкова после 36 лет трудовой деятельности и выхода на пенсию полностью посвятила себя своему возрасту. В первую очередь, она скинула 24 лишних килограмма и теперь выглядит точно не на 58 лет. Себя она называет ходячим примером для всех женщин 50+, каждый день стоит минуту в планке, 450 раз в день приседает, занимается скандинавской ходьбой и путешествует. Кроме того, пенсионный возраст раскрыл ее новый талант — писать картины, и уже за плечами художницы две персональные выставки. Зрители сами увидели все творения участницы и воочию убедились в «серьезных» умениях начинающего мастера.

«Старости нет, если вы в здравии, — говорит Венера. — Старости нет, если у вас много планов на жизнь, старости нет, если у вас есть желание, жить, путешествовать, любить и творить».

Раузе Миннулиной 60 лет, но своей привычке — ходить на высоких шпильках и всегда элегантно выглядеть — она не изменят даже в этом возрасте.

«Я не чувствую в себе своего возраста, кажется, что мне все еще 35. Сейчас я наслаждаюсь жизнью, увлекаюсь шитьем, хожу в тренажерный зал. Считаю, что в любом возрасте женщина каждый день должна просыпаться бессовестно счастливой и выходить из дома нагло красивой», — говорит конкурсантка. Членам жюри на творческом состязании она продемонстрировала собственные модели одежды для женщин.

Еще один участник, поразивший зрителей и членов жюри своей неординарной жизненной позицией — 67-летний мастер спорта по прыжкам на лыжах с трамплина и музыкант-самоучка Владимир Мотавин.

Источник: ИА Башинформ

«За всю свою жизнь я был все три раза в отпуске, меня всегда напрягали эти рамки, устанавливаемые на рабочих местах. Я работал каменщиком, шофером, но это не мое. Мое — это, что мне нравится делать сейчас — я гоняю на мотоциклах, у меня есть своя ВИА группа, пою в кафе и подземных переходах, есть фольклорный хор, играю на аккордеоне. Еще одно большое удовольствие для меня — что я смог показать достойный пример внукам. Один из них стал мастером спорта и теперь кандидат в сборную России по прыжкам на лыжах с трамплином — Николай Мотавин, другой внук — музыкант по классу аккордеона. Я не жалею, что старею и считаю, что жить надо так, как тебе интересно», — заключил пожилой мужчина.

Источник: ИА Башинформ

По итогам конкурса Николай Мотавин стал «Мистер Серебряная Уфа 2017», титул вице Мистера заслужил своим юмором и обаянием известный башкирский писатель-сатирик Марсель Салимов.

Главную корону «Мисс Серебряная Уфа» получила Галина Гусева, а вице Мисс стала Венера Волкова.

Отметим, что конкурсы красоты с участием обаятельных и привлекательных пожилых людей, подобные «Серебряной Уфе», проводятся только в Москве. Организаторы обещают сделать его ежегодным.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
СК: 17 человек погибли в ДТП с поездом во Владимирской области
ФСБ выяснила, кто «минировал» здания по всей России
Минобороны РФ: ИГ контролирует менее 10% территории Сирии
Трамп объявил «о затишье перед бурей» после совещания с военными
Стали известны еще два участника ЧМ-2018 в России
Киев оценил возможные потери при силовом сценарии в Донбассе
Маршруты «ВИМ-Авиа» частично передадут другим перевозчикам
Спорт
Сборная Германии досрочно пробилась на ЧМ-2018 Немецкие футболисты обыграли команду Северной Ирландии в гостевом матче квалификации и теперь будут пытаться защитить титул в России
Авто
Toyota показала седан, о котором будут мечтать чиновники Японская марка рассекретила новое поколение представительского седана Toyota Century
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Как правильно подготовить дачу к зиме
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти назвали стоимость программы реновации
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Марина Зудина сделала аборт, будучи беременной от Олега Табакова В молодости актриса не была готова к материнству.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь