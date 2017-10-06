В Уфе на первом конкурсе зрелой и мудрой красоты выбрали Мистера и Мисс «Серебряная Уфа 2017»

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Конкурс, организованный столичной администрацией и Уфимской организацией ветеранов (пенсионеров), стал не простым состязанием красоты, он показал какие мудрые и счастливые живут в нашем городе пенсионеры. Мероприятие прошло в рамках Декады пожилых и выставки «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» 5 октября в ВДНХ-ЭКСПО.

В конкурсе приняло участие семь мужчин старше 60 лет и 10 женщин старше 55 лет. Самому старшему конкурсанту — 78 лет. Участники выступали с самопрезентацией «Моя жизнь», прошлись в общем дефиле «Серебряный» стиль и представляли свои увлечения и таланты в творческом конкурсе.

Судя по рассказам участников, каждый из них прожил счастливую трудовую молодость, создал семью и воспитал детей. И сегодня пенсия для этих людей — не просто заслуженный отдых, а время, каждую минуту, которого они стараются прожить с радостью и любовью в первую очередь для себя.

Венера Волкова после 36 лет трудовой деятельности и выхода на пенсию полностью посвятила себя своему возрасту. В первую очередь, она скинула 24 лишних килограмма и теперь выглядит точно не на 58 лет. Себя она называет ходячим примером для всех женщин 50+, каждый день стоит минуту в планке, 450 раз в день приседает, занимается скандинавской ходьбой и путешествует. Кроме того, пенсионный возраст раскрыл ее новый талант — писать картины, и уже за плечами художницы две персональные выставки. Зрители сами увидели все творения участницы и воочию убедились в «серьезных» умениях начинающего мастера.

«Старости нет, если вы в здравии, — говорит Венера. — Старости нет, если у вас много планов на жизнь, старости нет, если у вас есть желание, жить, путешествовать, любить и творить».

Раузе Миннулиной 60 лет, но своей привычке — ходить на высоких шпильках и всегда элегантно выглядеть — она не изменят даже в этом возрасте.

«Я не чувствую в себе своего возраста, кажется, что мне все еще 35. Сейчас я наслаждаюсь жизнью, увлекаюсь шитьем, хожу в тренажерный зал. Считаю, что в любом возрасте женщина каждый день должна просыпаться бессовестно счастливой и выходить из дома нагло красивой», — говорит конкурсантка. Членам жюри на творческом состязании она продемонстрировала собственные модели одежды для женщин.

Еще один участник, поразивший зрителей и членов жюри своей неординарной жизненной позицией — 67-летний мастер спорта по прыжкам на лыжах с трамплина и музыкант-самоучка Владимир Мотавин.

Источник: ИА Башинформ

«За всю свою жизнь я был все три раза в отпуске, меня всегда напрягали эти рамки, устанавливаемые на рабочих местах. Я работал каменщиком, шофером, но это не мое. Мое — это, что мне нравится делать сейчас — я гоняю на мотоциклах, у меня есть своя ВИА группа, пою в кафе и подземных переходах, есть фольклорный хор, играю на аккордеоне. Еще одно большое удовольствие для меня — что я смог показать достойный пример внукам. Один из них стал мастером спорта и теперь кандидат в сборную России по прыжкам на лыжах с трамплином — Николай Мотавин, другой внук — музыкант по классу аккордеона. Я не жалею, что старею и считаю, что жить надо так, как тебе интересно», — заключил пожилой мужчина.

Источник: ИА Башинформ

По итогам конкурса Николай Мотавин стал «Мистер Серебряная Уфа 2017», титул вице Мистера заслужил своим юмором и обаянием известный башкирский писатель-сатирик Марсель Салимов.

Главную корону «Мисс Серебряная Уфа» получила Галина Гусева, а вице Мисс стала Венера Волкова.