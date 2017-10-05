В Химках установили умную велодорожку

Источник: РИА Новости

Длина Smart Track превышает 700 метров. На беговой дорожке установлена интеллектуальная световая система безопасности. Она оснащена большим количеством световых пикселей, которые в свою очередь сливаются в бегущую световую волну, которая двигается с определенной скоростью. У световой системы есть 64 режима работы: различные цвета, скорость, периодичность включения. Она необходима для безопасного движения в темное время суток.

По всей велодорожке стоят необычные урны. Их расположили таким образом, что мусор будет удобно выбрасывать даже при движении на велосипеде. Урны спроектированы под специальным углом наклона и установлены на определенной высоте.