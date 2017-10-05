Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Эксперты назвали 6 губернаторов с высокими шансами на отставку
Эксперты оценили стоимость проживания саудовского короля в Москве
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
Золотой трап для короляКакой багаж возит с собой саудовский монарх
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
СМИ: Дана Борисова в Таиланде носит платье за 200 рублей
Сеть о располневшей Королевой: Похожа на Николаева
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
Стройная и счастливая: Галкин показал редкое фото жены - СМИ
США не могут сбить ракеты КНДР: Мнение эксперта
Скидки на квартиры растут уже три года
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
23:49 (мск), источник: РИА Новости

В Химках установили умную велодорожку

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Smart Track — это первая умная велодорожка в московском регионе. Она появилась в новом жилом комплексе в Химках и пролегает по берегам пруда. Велодорожка стала уникальным проектом на территории Москвы и Подмосковья, сообщил телеканал «360».

Источник: РИА Новости

Длина Smart Track превышает 700 метров. На беговой дорожке установлена интеллектуальная световая система безопасности. Она оснащена большим количеством световых пикселей, которые в свою очередь сливаются в бегущую световую волну, которая двигается с определенной скоростью. У световой системы есть 64 режима работы: различные цвета, скорость, периодичность включения. Она необходима для безопасного движения в темное время суток.

По всей велодорожке стоят необычные урны. Их расположили таким образом, что мусор будет удобно выбрасывать даже при движении на велосипеде. Урны спроектированы под специальным углом наклона и установлены на определенной высоте.

На Smart Track откроют велокафе, соорудят велопарковки. Помимо этого, на территории прогулочной зоны расположены лавочки и качели, высажены деревья и кустарники.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 По какой причине Саудовская Аравия налаживает связи с Россией
Стало известно, куда бежит ИГ из Сирии
ФСБ выяснила, кто «минировал» здания по всей России
Путин уволил губернатора Орловской области
В Крыму массово изымают участки у собственников
СКР возбудил уголовное дело после гибели рабочих в пожаре на НПЗ
Путин назвал главное действующее лицо в истории России
«Нелюбовь» Звягинцева допустили к борьбе за «Оскар»
Турецкие археологи нашли могилу Николая Чудотворца
Спорт
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков Макдэвид подал хорошую заявку на «Ришара». Чем ответят Кучеров, Овечкин и Панарин?
Авто
Toyota показала седан, о котором будут мечтать чиновники Японская марка рассекретила новое поколение представительского седана Toyota Century
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Как правильно подготовить дачу к зиме
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти назвали стоимость программы реновации
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Марина Зудина сделала аборт, будучи беременной от Олега Табакова В молодости актриса не была готова к материнству.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь