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10:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Диана Шурыгина вышла замуж в платье за 75 тысяч рублей

5 октября во Дворец бракосочетания № 4 скандально известная участница «Пусть говорят» приехала из гостиницы.

Накануне свадьбы Диана Шурыгина устроила девичник в спа-салоне, а потом отправилась ночевать в гостиницу. Дело в том, что 18-летняя Диана уже несколько месяцев живет вместе с 29-летним оператором Первого канала Андреем Шлягиным. Диана решила провести ночь накануне одна, а с утра к ней приехали визажист, парикмахер и мама, чтобы помочь собраться в ЗАГС.

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Шурыгина в ЗАГСе вела себя, как среднестатистическая невеста — волновалась, с трудом сдерживала слезы, не сводила глаз с жениха. Диана выбрала платье с белой пышной юбкой и кружевным открытым верхом от итальянского дизайнера Lorenzo Rossi — в свадебном салоне «Аврора», где Шурыгина приобретала платье оно стоит 75500 рублей. Жених волновался не меньше — для него это также первый брак.

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После регистрации молодые с друзьями поехали кататься на арендованном лимузине по Москве. Вечером в ресторане узбекской кухни состоится банкет: Диана и Андрей пригласили друзей и близких, будут и журналисты одного их глянцевых журналов. Меню молодожены выбирали вдвоем, заказан торт высотой два с половиной метра.

Муж Дианы Шурыгиной — москвич, и у него отдельная от родителей квартира. Кстати, родители жениха и невесты уговаривали молодых не торопиться в ЗАГС, но Диана и Андрей их не послушались.

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Пара познакомилась весной во время съемок одного телевизионного проекта. На тот момент он ничего не знал о ее прошлом, о том, что Диану изнасиловали, после чего она рассказала свою историю в «Пусть говорят» и стала известна всей стране.

«Мама и папа Андрея хорошо меня приняли, мы регулярно вместе отдыхаем на их даче. Правда, они считают, что еще рано расписываться. С другой стороны, зачем тянуть? Пока кипят страсти, надо жениться, — рассказала Диана Шурыгина накануне свадьбы. — Я переехала к Андрею, у него отдельная от родителей квартира. На днях мы завтракали, и он заявил: “Дианка, а выходи за меня замуж! Я так тебя люблю”. Чуть не поперхнулась кофе от удивления и согласилась».

«Андрей один из тех редких людей, которые не вникали в суть шумихи, связанной с нашей семьей. Увидев Диану впервые, он не знал подробностей, которые со смаком обсуждала вся страна. Но перед знакомством с родителями, он посмотрел все выпуски «Пусть говорят» и сделал вывод, что Диана, на самом деле, жертва скандала, — рассказывала в интервью мама невесты Наталья Шурыгина.

Кстати, мама невесты Наталья Шурыгина выбрала для торжества дочери коктейльное платье Adrianna Papell с ручной вышивкой.

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Сейчас Диана называет себя видеоблогером, но собирается найти постоянное место работы. Она уволилась с должности бариста (девушка работала в одном из торговых центров столицы), так как о ее месте работе узнали журналисты и устраивали провокации. Сейчас она планирует закончить профильные курсы, а потом сразу устроиться на работу. Пока Андрей будет обеспечивать семью — оператор Первого канала в свободное время снимает мероприятия.

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