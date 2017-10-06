Диана Шурыгина вышла замуж в платье за 75 тысяч рублей

Накануне свадьбы Диана Шурыгина устроила девичник в спа-салоне, а потом отправилась ночевать в гостиницу. Дело в том, что 18-летняя Диана уже несколько месяцев живет вместе с 29-летним оператором Первого канала Андреем Шлягиным. Диана решила провести ночь накануне одна, а с утра к ней приехали визажист, парикмахер и мама, чтобы помочь собраться в ЗАГС.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BZ3HOJyjhok/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-05T09:22:26+00:00">Окт 5 2017 в 2:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Шурыгина в ЗАГСе вела себя, как среднестатистическая невеста — волновалась, с трудом сдерживала слезы, не сводила глаз с жениха. Диана выбрала платье с белой пышной юбкой и кружевным открытым верхом от итальянского дизайнера Lorenzo Rossi — в свадебном салоне «Аврора», где Шурыгина приобретала платье оно стоит 75500 рублей. Жених волновался не меньше — для него это также первый брак.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BZ3t8zAjeSD/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-05T15:00:51+00:00">Окт 5 2017 в 8:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

После регистрации молодые с друзьями поехали кататься на арендованном лимузине по Москве. Вечером в ресторане узбекской кухни состоится банкет: Диана и Андрей пригласили друзей и близких, будут и журналисты одного их глянцевых журналов. Меню молодожены выбирали вдвоем, заказан торт высотой два с половиной метра.

Муж Дианы Шурыгиной — москвич, и у него отдельная от родителей квартира. Кстати, родители жениха и невесты уговаривали молодых не торопиться в ЗАГС, но Диана и Андрей их не послушались.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:60.18518518518518% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYybYAvDAbH/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">С любимыми))) ?у Андрея появился конкурент по кличке Раф ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-08T17:10:56+00:00">Сен 8 2017 в 10:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пара познакомилась весной во время съемок одного телевизионного проекта. На тот момент он ничего не знал о ее прошлом, о том, что Диану изнасиловали, после чего она рассказала свою историю в «Пусть говорят» и стала известна всей стране.

«Мама и папа Андрея хорошо меня приняли, мы регулярно вместе отдыхаем на их даче. Правда, они считают, что еще рано расписываться. С другой стороны, зачем тянуть? Пока кипят страсти, надо жениться, — рассказала Диана Шурыгина накануне свадьбы. — Я переехала к Андрею, у него отдельная от родителей квартира. На днях мы завтракали, и он заявил: “Дианка, а выходи за меня замуж! Я так тебя люблю”. Чуть не поперхнулась кофе от удивления и согласилась».

«Андрей один из тех редких людей, которые не вникали в суть шумихи, связанной с нашей семьей. Увидев Диану впервые, он не знал подробностей, которые со смаком обсуждала вся страна. Но перед знакомством с родителями, он посмотрел все выпуски «Пусть говорят» и сделал вывод, что Диана, на самом деле, жертва скандала, — рассказывала в интервью мама невесты Наталья Шурыгина.

Кстати, мама невесты Наталья Шурыгина выбрала для торжества дочери коктейльное платье Adrianna Papell с ручной вышивкой.

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