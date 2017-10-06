Потепление пришло в Хабаровский край ненадолго

Источник: AP 2017

Долгожданное повышение температур обещают синоптики в пятницу, 6 октября. В дальневосточной столице столбик термометра должен достичь 17 градусов днём: на фоне последних недель это можно назвать очень комфортным положением дел. Потеплеет и в районах Хабаровского края: на севере, впрочем, речь идёт о тех показателях, когда главным признаком повышения температуры на улице выступает мокрый снег. Не стихает ветер — это, пожалуй, способно свести на нет все старания осеннего солнца. Которых, в свою очередь, хватит от силы на несколько дней.

В Хабаровске дневная температура повысится до 15−17 °C. Без осадков. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура повысится до 12−14 °C. Возможен небольшой дождь. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура повысится до 9−11 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Советской Гавани дневная температура повысится до 13−15 °С. ВБез осадков. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Охотске дневная температура останется на отметке 3−5 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Вяземском дневная температура повысится до 17−19 °C. Без осадков. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Чегдомыне дневная температура повысится до 8−10 °C. Осадки в виде дождя и мокрого снега. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Аяне дневная температура повысится до 7−9 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Чумикане дневная температура повысится до 8−10 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Бикине дневная температура повысится до 18−20 °C. Без осадков. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура повысится до 9−11 °C. Без существенных осадков. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.