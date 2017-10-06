Погода удивит приморцев в конце рабочей недели
Погода порадует приморцев теплыми деньками в конце рабочей недели, об этом «Deita. ru» сообщили в
Погода порадует приморцев теплыми деньками в конце рабочей недели, об этом «Deita. ru» сообщили в
Сегодня, 6 октября, в крае ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +15…+22°C.
Во Владивостоке также облачно, преимущественно без осадков. Ветер южный,
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный,
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный,
Таисия Масина.