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03:28 (мск), источник: ДЕЙТА

Погода удивит приморцев в конце рабочей недели

Погода порадует приморцев теплыми деньками в конце рабочей недели, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе Примпогоды.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 73% 763 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: ДЕЙТА

Сегодня, 6 октября, в крае ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +15…+22°C.

Во Владивостоке также облачно, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного, во второй половине дня сильный. Температура воздуха +16…+18°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный сильный. Температура воздуха прогреется аж до +21…+23 °С.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +17…+19°С.

Таисия Масина.

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