Погода удивит приморцев в конце рабочей недели

Сегодня, 6 октября, в крае ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +15…+22°C.

Во Владивостоке также облачно, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного, во второй половине дня сильный. Температура воздуха +16…+18°С.