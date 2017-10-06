Традиционная ярмарка ждет жителей и гостей Владивостока

Здесь жители и гости Приморья смогут закупиться свежими овощами, фруктами, мёдом, яйцами, молочной, мясной продукцию и другими продовольственными товарами.

Свою продукцию посетителям предложат около 300 приморских фермеров и товаропроизводителей из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.

Ярмарка пройдет в пятницу и субботу 6 и 7 октября на центральной площади.