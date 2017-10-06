Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
Королеву красоты Мьянмы лишили титула из-за видео
Золотой трап для короляКакой багаж возит с собой саудовский монарх
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
СМИ: Дана Борисова в Таиланде носит платье за 200 рублей
Сеть о располневшей Королевой: Похожа на Николаева
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Стройная и счастливая: Галкин показал редкое фото жены - СМИ
США не могут сбить ракеты КНДР: Мнение эксперта
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
03:35 (мск), источник: ДЕЙТА

Традиционная ярмарка ждет жителей и гостей Владивостока

Традиционная ярмарка пройдет во Владивостоке, об этом «Deita. ru» сообщили в городской администрации.

Здесь жители и гости Приморья смогут закупиться свежими овощами, фруктами, мёдом, яйцами, молочной, мясной продукцию и другими продовольственными товарами.

Свою продукцию посетителям предложат около 300 приморских фермеров и товаропроизводителей из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.

Ярмарка пройдет в пятницу и субботу 6 и 7 октября на центральной площади.

Таисия Масина.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
ФСБ выяснила, кто «минировал» здания по всей России
Путин уволил губернатора Орловской области
Минобороны РФ: ИГ контролирует менее 10% территории Сирии
СМИ: Трамп собирается объявить об аннулировании иранской сделки
Стали известны еще два участника ЧМ-2018 в России
Маршруты «ВИМ-Авиа» частично передадут другим перевозчикам
Турецкие археологи нашли могилу Николая Чудотворца
Спорт
Сборная Германии досрочно пробилась на ЧМ-2018 Немецкие футболисты обыграли команду Северной Ирландии в гостевом матче квалификации и теперь будут пытаться защитить титул в России
Авто
Toyota показала седан, о котором будут мечтать чиновники Японская марка рассекретила новое поколение представительского седана Toyota Century
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Марина Зудина сделала аборт, будучи беременной от Олега Табакова В молодости актриса не была готова к материнству.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь