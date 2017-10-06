Традиционная ярмарка ждет жителей и гостей Владивостока
Традиционная ярмарка пройдет во Владивостоке, об этом «Deita. ru» сообщили в городской администрации.
Традиционная ярмарка пройдет во Владивостоке, об этом «Deita. ru» сообщили в городской администрации.
Здесь жители и гости Приморья смогут закупиться свежими овощами, фруктами, мёдом, яйцами, молочной, мясной продукцию и другими продовольственными товарами.
Свою продукцию посетителям предложат около 300 приморских фермеров и товаропроизводителей из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.
Ярмарка пройдет в пятницу и субботу 6 и 7 октября на центральной площади.
Таисия Масина.