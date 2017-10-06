Адапатация новых питомцев Приморского океанариума восхитила ученых
В Приморском океанариуме пополнилась коллекция мечехвостов. Сейчас, после успешной адаптации, животных переводят в главный корпус, сообщает Deita. ru.
В Приморском океанариуме пополнилась коллекция мечехвостов. Сейчас, после успешной адаптации, животных переводят в главный корпус, сообщает Deita. ru.
Пять гидробионтов месяц назад привезли с Тайваня. Как сообщает Приморский океанариум, было важно приучить мечехвостов к низкой температуре воды, так как в экспозициях она составляет 22−23 градуса, а также провести противопаразитарную обработку и подобрать рацион.
Питомцы океанариума прижились хорошо. Мечехвосты сразу стали брать со дна корм, как делают это в природе. В их рационе — ракообразные, двустворчатые моллюски, рыба.
Мечехвостов считают ровесниками динозавров: они живут на Земле сотни миллионов лет. Причем, судя по найденным окаменелостям, практически не изменились. Поэтому содержание таких «живых ископаемых» в экспозиции «Эволюция жизни в океане» более чем логично. Здесь мечехвосты живут в неглубоком аквариуме со слоем грунта на дне, в который любят закапываться.
В мире насчитывается пять видов мечехвостов. В Приморском океанариуме живет один, Limulus polyphemus. Он обитает в тропических и субтропических морях и живет недалеко от берега на глубине 10 — 40 метров. Достигает 75 сантиметров в длину при диаметре панциря 25−30 сантиметров.
Михаил Грач.