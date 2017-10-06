6 октября в Челябинске воздух прогреется до +10 градусов

Сегодня, 6 октября, в Челябинске ожидается переменная облачность, без осадков, сообщают в городском гидрометцентре.

Сегодня по народному календарю день Иннокентия. Другие названия дня: Ираидин день, Оберег уголья печного. Утепляли дома. На Ираидин день пекли наливушки: картофель толкли, сдабривали яйцом и молоком, наливали на ржаную лепешку, а по краям лепешку чуть заворачивали.