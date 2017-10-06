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03:21 (мск), источник: AmurMedia.ru

Поиски пропавшей накануне хабаровчанки прекратились, не успев начаться

В минувший четверг женщина вернулась домой.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 6 октября, AmurMedia.

Василину Малышенко, которая пропала в Хабаровске при странных обстоятельствах в минувшую среду, 4 сентября, вчера уже была дома. В настоящее время жизни и здоровью горожанки ничего не угрожает, сообщил корр. ИА AmurMedia руководитель поисково-спасательного отряда «Амур-Поиск» Сергей Савельев.

— Пропавшая хабаровчанка сама вернулась домой. Как выяснилось, женщина была в гостях. В настоящее время с ней все в порядке, — поделился Сергей Савельев.

Напомним, 40-летняя Василина Малышенко ушла из дома на улице Черняховского в Южном микрорайоне Хабаровска в минувшую среду, 4 сентября. Как рассказали близкие пропавшей горожанки, рано утром их родственница отправилась в аптеку за лекарством для ребенка, но домой так и не вернулась. При этом при себе у нее не было ни телефона, ни документов.

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