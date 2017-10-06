Ученые рассказали о главной опасности для здоровья космонавтов
Микроорганизмы, обитающие в воздухе и на поверхности космического корабля, могут нести большую угрозу для здоровья космонавтов, чем радиация и невесомость.
Микроорганизмы, обитающие в воздухе и на поверхности космического корабля, могут нести большую угрозу для здоровья космонавтов, чем радиация и невесомость.
Об этом свидетельствуют результаты эксперимента, проведенного в рамках проекта «Марс 500» в 2010—2011 годах, сообщает издание The Guardian.
Ранее уже было доказано, что в космическом пространстве у экипажа понижается активность иммунной системы, а болезнетворные бактерии вырабатывают повышенную устойчивость к антибиотикам.
Новое исследование, опубликованное в журнале Microbiome, поможет лучше оценить риски и принять меры при планировании последующих космических миссий, поддерживая сбалансированную микробиологическую среду в ходе полета.
«Нам нужно убедиться, что мы знаем, какие микроорганизмы находятся в воздухе и на поверхностях и могут передаваться между членами экипажа», — объяснила Петра Швенднер, астробиолог Эдинбургского университета.
Исследование проводилось в Москве в течение 520 дней (примерно 17 месяцев). Шесть членов экипажа были заперты в модели космического корабля площадью около 180 кв. м.
Ученые собрали и обработали 360 образцов микроорганизмов из 20 различных мест. Анализ показал, что среди групп бактерий на различных поверхностях доминируют стафилококки и бациллы.
Ранее сообщалось, что Россия составит карту Вселенной. В следующем году наша страна собирается вывести на орбиту уникальный рентгеновский телескоп, который поможет понять тайны мироздания.