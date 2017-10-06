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04:06 (мск), источник: Известия

Ученые рассказали о главной опасности для здоровья космонавтов

Микроорганизмы, обитающие в воздухе и на поверхности космического корабля, могут нести большую угрозу для здоровья космонавтов, чем радиация и невесомость.

Источник: Reuters

Об этом свидетельствуют результаты эксперимента, проведенного в рамках проекта «Марс 500» в 2010—2011 годах, сообщает издание The Guardian.

Ученые из Центра высотной, космической и экстремальной медицины при Университетском колледже Лондона отметили, что на Земле бактерии не вызовут таких проблем, как в космосе, где среда совершенно другая.

Ранее уже было доказано, что в космическом пространстве у экипажа понижается активность иммунной системы, а болезнетворные бактерии вырабатывают повышенную устойчивость к антибиотикам.

Новое исследование, опубликованное в журнале Microbiome, поможет лучше оценить риски и принять меры при планировании последующих космических миссий, поддерживая сбалансированную микробиологическую среду в ходе полета.

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«Нам нужно убедиться, что мы знаем, какие микроорганизмы находятся в воздухе и на поверхностях и могут передаваться между членами экипажа», — объяснила Петра Швенднер, астробиолог Эдинбургского университета.

Исследование проводилось в Москве в течение 520 дней (примерно 17 месяцев). Шесть членов экипажа были заперты в модели космического корабля площадью около 180 кв. м.

Ученые собрали и обработали 360 образцов микроорганизмов из 20 различных мест. Анализ показал, что среди групп бактерий на различных поверхностях доминируют стафилококки и бациллы.

Ранее сообщалось, что Россия составит карту Вселенной. В следующем году наша страна собирается вывести на орбиту уникальный рентгеновский телескоп, который поможет понять тайны мироздания.

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