Озвучены итоги владивостокского транспортного эксперимента
С сегодняшнего дня, 6 октября, автобусы маршрута № 1 во Владивостоке будут ходить до остановки «Седанка» на постоянной основе, сообщает Deita. ru.
С сегодняшнего дня, 6 октября, автобусы маршрута № 1 во Владивостоке будут ходить до остановки «Седанка» на постоянной основе, сообщает Deita. ru.
Эксперимент с продлением маршрута стартовал 7 августа. С такой просьбой в управление транспорта не раз обращались пассажиры. Пойдя навстречу пожеланиям, было принято решение на два месяца продлить маршрут и вместо остановки «Академическая» сделать конечной «Седанку».
Пассажиры нововведение восприняли положительно, о чем свидетельствовали многочисленные телефонные звонки и обращения в управление транспорта. При этом не нарушился интервал движения автобусов, так как автотранспортное предприятие, обслуживающее маршрут, смогло вывести на него несколько дополнительных машин.
Эксперимент признан успешным. В реестр маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом внесены изменения в наименование маршрута. Сегодня он значится как «Седанка — Окатовая — Змеинка» — сообщает городская администрация.
Михаил Грач.