Хабаровский край обозначен на карте добрых дел

— Из небольшого хостела мы выросли в проект, готовый принять до 90 человек. Сегодня у нас есть наклейка программы «Ревизорро», а гостиница претендует на категорию 2 звезды, — рассказала Татьяна. На карте проекта «Вдали от столиц» уже отметились более двадцати регионов России с более чем 500 участников в целом. Конкурсных категорий семь: туризм, ремесло, обучение, соцобслуживание, спорт и здоровый образ жизни, культура, современные технологии. — У нас нет особых требований для потенциальных участников проекта, это может быть любой человек, который проявляет активность в своем городе, деревне, поселке. Главное, чтобы это было нужно тем, кто там живет и приносило пользу, — говорит директор Google по маркетингу в России Дмитрий Кузнецов. Заявки принимаются до 2 ноября. Финалистов выберет жюри, в состав которого вошли известные телеведущие, деятели искусства, бизнесмены. А победителей определит интернет-сообщество на сайте проекта. Всего будет разыграно десять призовых номинаций.