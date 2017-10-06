Хабаровский край обозначен на карте добрых дел
Активные и талантливые жители Дальнего Востока участвуют во всероссийском
Активные и талантливые жители Дальнего Востока участвуют во всероссийском
Больше десятка хабаровчан на сегодняшний день подали заявки на участие в конкурсе активных и талантливых россиян, который объявил Google, при поддержке Агентства стратегических инициатив, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Организаторы конкурса «Вдали от столиц» задались целью составить всероссийскую карту добрых дел, объединив россиян, которые своим примером доказывают, что жизнь кипит не только в Москве.
Таких, как участник проекта Роман Иноземцев из
Другой участник — Татьяна Ермакова из Хабаровска, которая три года назад открыла хостел в собственной квартире на 7 этаже обычного жилого дома.
— Из небольшого хостела мы выросли в проект, готовый принять до 90 человек. Сегодня у нас есть наклейка программы «Ревизорро», а гостиница претендует на категорию 2 звезды, — рассказала Татьяна. На карте проекта «Вдали от столиц» уже отметились более двадцати регионов России с более чем 500 участников в целом. Конкурсных категорий семь: туризм, ремесло, обучение, соцобслуживание, спорт и здоровый образ жизни, культура, современные технологии. — У нас нет особых требований для потенциальных участников проекта, это может быть любой человек, который проявляет активность в своем городе, деревне, поселке. Главное, чтобы это было нужно тем, кто там живет и приносило пользу, — говорит директор Google по маркетингу в России Дмитрий Кузнецов. Заявки принимаются до 2 ноября. Финалистов выберет жюри, в состав которого вошли известные телеведущие, деятели искусства, бизнесмены. А победителей определит