Выходные в Красноярске будут морозными
В город снова вернутся ночные заморозки, но обойдется без затяжных дождей и снегопадов.
В город снова вернутся ночные заморозки, но обойдется без затяжных дождей и снегопадов.
В предстоящий
Если сегодня днем воздух в столице края будет прогреваться до +6 °C, то в субботу синоптики обещают до +4 °C, а в воскресенье — только +2 °C. Ночная температура также понизится: с +1 до -2 °C.
Ветер на выходных будет дуть с запада и
Согласно предварительным данным, в начале следующей недели ветер подует с