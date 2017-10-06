Выходные в Красноярске будут морозными

Источник: Агентство «Москва»

В предстоящий уик-энд в Красноярске ожидается понижение температуры: в город вернутся ночные заморозки.

Если сегодня днем воздух в столице края будет прогреваться до +6 °C, то в субботу синоптики обещают до +4 °C, а в воскресенье — только +2 °C. Ночная температура также понизится: с +1 до -2 °C.

Ветер на выходных будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 1−2 м/с. Что касается осадков, то тут прогнозы синоптиков расходятся. Гидрометцентр их не обещает, а порталы gismeteo.ru и rp5.ru прогнозируют небольшой дождь со снегом в утреннее и дневное время.