За 2017 год 660 молодых медиков пришли в больницы Омска и области
В регионе молодым специалистам оказывают социальную поддержку.
В регионе молодым специалистам оказывают социальную поддержку.
За девять месяцев текущего года в учреждения здравоохранения региона сразу после обучения трудоустроились 660 молодых специалистов, из которых 285 врачей и 375 специалистов со средним медобразованием. Как уточнили в облправительстве, это больше, чем в 2016 году на 36 человек.
Для привлечения медработников в регионе применяются меры соцподдержки. В частности, врачам, прибывшим на работу в сельскую местность, выплачивается единовременная компенсация в 1 миллион рублей. Так, по миллиону уже получили 375 трудоустроившихся в селе врачей.
По словам Министра здравоохранения Омской области Андрея Стороженко, медикам оказывается помощь в приобретении жилья. Если врачи арендуют жилье, то сами за него не платят.
Кроме того 113 молодым врачам и 203 средним медработникам назначены единовременные выплаты в размере от 20 до 50 тысяч рублей и ежемесячные выплаты в размере от 1 до 10 тысяч рублей в зависимости от места работы и занимаемой должности.
Сегодня в регионе трудится 44 322 медицинских работников, их которых 7 900 врачей и 18 927 специалистов со средним медобразованием.