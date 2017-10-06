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07:20 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Черепановском районе НСО выпал снег

Синоптики обещают похолодание в Новосибирской области.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 78% 764 мм рт. ст. 2 м/с

Жителей Черепановского района утром ждал холодный сюрприз. Проснувшись, за окном они увидели «белое покрывало».

«Снег выпал еще ночью, но утром пока не растаял, — рассказала жительница Черепаново Татьяна Чурина. — Сейчас на улице ощутимо похолодало по сравнению с вчерашним днем».

Высота снежного покрова в Черепаново — примерно 2 см. Кстати, и жители Новосибирска в районе 8 утра заметили в воздухе небольшие крупинки снега, которые впрочем, таяли, не долетая до земли.

Однако днем снега в городе, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, не ожидается.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как рассказал накануне пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, В Новосибирской области идёт резкое снижение температуры воздуха. По прогнозам синоптиков, 6 октября, в пятницу, в дневное время ожидается + 3…+5 градусов.

В последующие дни похолодание продолжится: в ночь с 7 на 8 октября, возможно, столбик термометра опустится до 11−12 градусов мороза. Впрочем, уже на следующий день станет теплее. Дневные температуры в ближайшие три дня в мегаполисе не опустятся ниже ноля. В целом же по области средняя температура начала октября в этом году на 1−2 градуса холоднее, чем обычно.

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