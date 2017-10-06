В Черепановском районе НСО выпал снег
Синоптики обещают похолодание в Новосибирской области.
Синоптики обещают похолодание в Новосибирской области.
Жителей Черепановского района утром ждал холодный сюрприз. Проснувшись, за окном они увидели «белое покрывало».
«Снег выпал еще ночью, но утром пока не растаял, — рассказала жительница Черепаново Татьяна Чурина. — Сейчас на улице ощутимо похолодало по сравнению с вчерашним днем».
Высота снежного покрова в Черепаново — примерно 2 см. Кстати, и жители Новосибирска в районе 8 утра заметили в воздухе небольшие крупинки снега, которые впрочем, таяли, не долетая до земли.
Однако днем снега в городе, по данным
Как рассказал накануне
В последующие дни похолодание продолжится: в ночь с 7 на 8 октября, возможно, столбик термометра опустится до 11−12 градусов мороза. Впрочем, уже на следующий день станет теплее. Дневные температуры в ближайшие три дня в мегаполисе не опустятся ниже ноля. В целом же по области средняя температура начала октября в этом году на 1−2 градуса холоднее, чем обычно.