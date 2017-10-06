В Черепановском районе НСО выпал снег

Жителей Черепановского района утром ждал холодный сюрприз. Проснувшись, за окном они увидели «белое покрывало».

«Снег выпал еще ночью, но утром пока не растаял, — рассказала жительница Черепаново Татьяна Чурина. — Сейчас на улице ощутимо похолодало по сравнению с вчерашним днем».

Высота снежного покрова в Черепаново — примерно 2 см. Кстати, и жители Новосибирска в районе 8 утра заметили в воздухе небольшие крупинки снега, которые впрочем, таяли, не долетая до земли.

Однако днем снега в городе, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, не ожидается.

<div id="vk_post_34642647_4077"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?149"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_34642647_4077", 34642647, 4077, 'mvW0xXbBKWgdCDvbQmweIt3p4sac')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как рассказал накануне пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, В Новосибирской области идёт резкое снижение температуры воздуха. По прогнозам синоптиков, 6 октября, в пятницу, в дневное время ожидается + 3…+5 градусов.