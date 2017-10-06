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05:27 (мск), источник: Newslab.ru

Инвестор и красноярцы определились с обликом аквапарка

Более 7 тыс. горожан отдали свои голоса за комплекс, части которого разделены на «лепестки».

Источник: Reuters

В Красноярске завершился конкурс по выбору архитектурного облика первого в городе крытого аквапарка, который к 2020 году планируют построить на пересечении улиц 9 Мая и Шахтеров.

Напомним, конкурс определял победителей в 3 номинациях: выбор профессионального жюри, инвестора и жителей города. Всего в народном голосовании, которое проходило с 28 октября по 5 октября, поучаствовали 7265 человек.

Больше всего голосов — 5020 — получила заявка от Aqua Fun Project Group (Латвия — Англия). Это проект, представляющий символическую форму цветка. Он же победил в номинации «выбор инвестора».

«Я солидарен с мнением горожан, — заявил инвестор проекта, директор компании “Термит” Равиль Гайнутдинов. — Благодарю всех, кто принял участие в голосовании. Нам важно знать мнение будущих посетителей. Думаю, мы и еще не раз будем принимать решения, опираясь на мнение общественности. Теперь нам предстоит перейти к активной фазе работы по созданию полноценного концепта на основе выбранного варианта».

Напомним, территория комплекса площадью 30 тыс. кв. м. будет проектироваться частями. Победитель в номинации «выбор жюри» — проект компании «Тектоника» — получит возможность спроектировать часть комплекса площадью не менее 1,5 тыс. кв. м.

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