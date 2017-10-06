Бот-спасатель будет помогать приморцам в Telegram
Виртуальный инструктор готов дать совет на 32 чрезвычайные ситуации.
Виртуальный инструктор готов дать совет на 32 чрезвычайные ситуации.
Владивосток, 6 октября, PrimaMedia.
На новый уровень работы с населением вышло МЧС России, запустив в мессенджер Telegram
На экране мобильного устройства появится интерактивное меню, где пользователю будет предложено выбрать характер чрезвычайной ситуации, в которую он попал, — бытового, природного или техногенного характера. В
Все инструкции, которые дает бот, основаны на рекомендациях спасателей МЧС России. Кроме реальной помощи в экстренной ситуации программа должна повысить уровень знаний населения в области гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, а вследствие этого, сохранить их жизнь и здоровье.