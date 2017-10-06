Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
Умерла актриса Анна Вяземски
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Наряд за 200 рублей: Борисова показала жизнь в Таиланде – СМИ
Сеть о располневшей Королевой: Похожа на Николаева
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
Стройная и счастливая: Галкин показал редкое фото жены - СМИ
США не могут сбить ракеты КНДР: Мнение эксперта
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
12184-й праздник пива «Октоберфест»
05:43 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Бот-спасатель будет помогать приморцам в Telegram

Виртуальный инструктор готов дать совет на 32 чрезвычайные ситуации.

Владивосток, 6 октября, PrimaMedia.

На новый уровень работы с населением вышло МЧС России, запустив в мессенджер Telegram бота-спасателя. Теперь, если позволяет время, попавший в беду человек может получить инструкцию, как действовать в различных экстренных ситуациях — от пожара дома до цунами. Всего ответы бота предусматривают 32 сценария действий, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу чрезвычайного ведомства.

Бот-спасатель под ником «Сотрудник МЧС» готов поделиться правилами безопасного поведения в случае бытовых, природных и техногенных происшествий, включая транспортные, радиационные и химические аварии. Найти бота можно под ником @mchs_bot.

На экране мобильного устройства появится интерактивное меню, где пользователю будет предложено выбрать характер чрезвычайной ситуации, в которую он попал, — бытового, природного или техногенного характера. В пресс-службе МЧС отмечают, что в ближайшем времени разработчики расширят сценарии действий при чрезвычайных ситуациях, а также переведут ответы на некоторые иностранные языки.

Все инструкции, которые дает бот, основаны на рекомендациях спасателей МЧС России. Кроме реальной помощи в экстренной ситуации программа должна повысить уровень знаний населения в области гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, а вследствие этого, сохранить их жизнь и здоровье.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Человек, который может принимать решения — сенатор Людмила Талабаева об Андрее Тарасенко
Сергей Сопчук: Эффективность депутата реализует его команда и системность в работе
ФСБ выяснила, кто «минировал» здания по всей России
16 человек погибли в ДТП с поездом во Владимирской области
Минобороны РФ: ИГ контролирует менее 10% территории Сирии
СМИ: Трамп собирается объявить об аннулировании иранской сделки
Стали известны еще два участника ЧМ-2018 в России
Маршруты «ВИМ-Авиа» частично передадут другим перевозчикам
Турецкие археологи нашли могилу Николая Чудотворца
Спорт
Сборная Германии досрочно пробилась на ЧМ-2018 Немецкие футболисты обыграли команду Северной Ирландии в гостевом матче квалификации и теперь будут пытаться защитить титул в России
Авто
Toyota показала седан, о котором будут мечтать чиновники Японская марка рассекретила новое поколение представительского седана Toyota Century
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Марина Зудина сделала аборт, будучи беременной от Олега Табакова В молодости актриса не была готова к материнству.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь