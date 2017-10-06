Бот-спасатель будет помогать приморцам в Telegram

Владивосток, 6 октября, PrimaMedia.

На новый уровень работы с населением вышло МЧС России, запустив в мессенджер Telegram бота-спасателя. Теперь, если позволяет время, попавший в беду человек может получить инструкцию, как действовать в различных экстренных ситуациях — от пожара дома до цунами. Всего ответы бота предусматривают 32 сценария действий, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу чрезвычайного ведомства.

Бот-спасатель под ником «Сотрудник МЧС» готов поделиться правилами безопасного поведения в случае бытовых, природных и техногенных происшествий, включая транспортные, радиационные и химические аварии. Найти бота можно под ником @mchs_bot.

На экране мобильного устройства появится интерактивное меню, где пользователю будет предложено выбрать характер чрезвычайной ситуации, в которую он попал, — бытового, природного или техногенного характера. В пресс-службе МЧС отмечают, что в ближайшем времени разработчики расширят сценарии действий при чрезвычайных ситуациях, а также переведут ответы на некоторые иностранные языки.