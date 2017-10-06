В Уфе ко дню учителя открылась самая современная школа в Башкирии

Накануне в микрорайоне Колгуевский состоялось торжественное открытие нового лицея № 160. Лицей рассчитан на 550 учащихся, и был построен за полтора года за счет федерального бюджета. Учебное заведение получило профессиональное футбольное поле 90 на 60 метров с искусственным покрытием, 9 спортивных и игровых площадок, полосу препятствий и учебно-опытную площадку.

Площадь новой школы — 15 тысяч квадратных метров. Здесь есть спортивный и гимнастический залы, актовый зал на 297 посадочных мест, столовая на 276 мест, медиатека, библиотека с читальным залом, зал интерактивного обучения, учебные кабинеты, слесарные, столярные мастерские, радиоузел, кабинеты домоводства, кройки и шитья, игровые комнаты, кабинет ритмики. Создана доступная среда для маломобильных групп населения.