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07:28 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе ко дню учителя открылась самая современная школа в Башкирии

В Кировском районе Уфы ко дню учителя открылась новая школа, сообщает мэрия.

Накануне в микрорайоне Колгуевский состоялось торжественное открытие нового лицея № 160. Лицей рассчитан на 550 учащихся, и был построен за полтора года за счет федерального бюджета. Учебное заведение получило профессиональное футбольное поле 90 на 60 метров с искусственным покрытием, 9 спортивных и игровых площадок, полосу препятствий и учебно-опытную площадку.

Площадь новой школы — 15 тысяч квадратных метров. Здесь есть спортивный и гимнастический залы, актовый зал на 297 посадочных мест, столовая на 276 мест, медиатека, библиотека с читальным залом, зал интерактивного обучения, учебные кабинеты, слесарные, столярные мастерские, радиоузел, кабинеты домоводства, кройки и шитья, игровые комнаты, кабинет ритмики. Создана доступная среда для маломобильных групп населения.

Глава города Ирек Ялалов дал высокую оценку проведенным работам. Как заявила министр образования республики Гульназ Шафикова: «Это самая современная школа на территории Башкирии. Здесь собрался хороший педагогический коллектив — одни из самых лучших учителей Уфы».

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