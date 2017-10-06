Адмирал Невельской стал героем японских комиксов

Познакомиться с жизнью Геннадия Невельского в необычном формате предлагают участники проекта «Герой для Героя», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Жизнеописание адмирала легло в основу сюжета манги, японских комиксов. Рабочие материалы под названием «Плоды воображения. Невельской» на данный момент представлены на девятой Владивостокской международной биеннале визуальных искусств.

Помимо героизма дальневосточного исследователя, в сюжете манги фигурируют нанайские шаманы и драконы. Как отмечают авторы комикса, для получения достоверной истории они обращались к историкам и краеведам.

— В проекте рассматривается природа героизма как такового: почему человек выбирает трудный путь героя. А манга была выбрана ввиду своей концентрации на внутренней жизни персонажей. В отличие от западных комиксов, она позволяет глубже отразить эмоции героев, — объясняют свою задумку на странице проекта авторы Ксения Фролова и Роман Иванищев.