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06:35 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Адмирал Невельской стал героем японских комиксов

Манга рассказывает о смелости и целеустремленности дальневосточного исследователя.

Познакомиться с жизнью Геннадия Невельского в необычном формате предлагают участники проекта «Герой для Героя», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Жизнеописание адмирала легло в основу сюжета манги, японских комиксов. Рабочие материалы под названием «Плоды воображения. Невельской» на данный момент представлены на девятой Владивостокской международной биеннале визуальных искусств.

Помимо героизма дальневосточного исследователя, в сюжете манги фигурируют нанайские шаманы и драконы. Как отмечают авторы комикса, для получения достоверной истории они обращались к историкам и краеведам.

 — В проекте рассматривается природа героизма как такового: почему человек выбирает трудный путь героя. А манга была выбрана ввиду своей концентрации на внутренней жизни персонажей. В отличие от западных комиксов, она позволяет глубже отразить эмоции героев, — объясняют свою задумку на странице проекта авторы Ксения Фролова и Роман Иванищев.

«Плоды воображения. Невельской» имеет на данный момент 10 копий, познакомиться с ними можно во Владивостоке, в центре современного искусства «Артэтаж» и центре современного искусства «Заря». А просмотреть электронную версию можно и на сайте проекта.

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