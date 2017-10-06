«Неформальные каникулы» традиционно пройдут в Иркутске

Источник: IrkutskMedia.ru

Традиционные «Неформальные каникулы» пройдут в Иркутске с 30 октября по 6 ноября. Во всех округах города будут организованы учебные занятия, мастер-классы, мастерские, публичные лекции по актуальным темам из различных сфер жизни, отметила начальник управления реализации общественных инициатив городской администрации Елена Терпугова. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

Основная цель «Неформальных каникул» — организация совместного досуга школьников, их родителей, бабушек и дедушек во время школьных каникул.

«Неформальные каникулы» проводятся с 2013 года и стали уже традиционными. За четыре года прошло около 500 занятий, которые посетили 6 тысяч человек. Постоянными партнерами «Неформальных каникул» являются творческие коллективы, вузы, научно-исследовательские институты и центры, экологические, краеведческие организации, муниципальные библиотеки, музеи, театры, дома творчества, детские центры, союзы пенсионеров, муниципальные образовательные учреждения и многие другие. «Неформальные каникулы» проводятся в рамках общегородского проекта «Иркутск — обучающийся город», — отметили в пресс-службе.