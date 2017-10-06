«Неформальные каникулы» традиционно пройдут в Иркутске

Традиционные «Неформальные каникулы» пройдут в Иркутске с 30 октября по 6 ноября. Во всех округах города будут организованы учебные занятия,
Основная цель «Неформальных каникул» — организация совместного досуга школьников, их родителей, бабушек и дедушек во время школьных каникул.
«Неформальные каникулы» проводятся с 2013 года и стали уже традиционными. За четыре года прошло около 500 занятий, которые посетили 6 тысяч человек. Постоянными партнерами «Неформальных каникул» являются творческие коллективы, вузы,
Для участия в «Неформальных каникулах» в качестве организаторов и преподавателей, продвигающих деятельность своих организаций, приглашаются постоянные и новые партнеры. Заявки можно отправить в срок до 16 октября 2017 года на электронную почту. Дополнительную информацию о проекте можно получить по телефону: