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06:32 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Создание футбольного клуба в Ачинске посчитали нецелесообразным

Ранее об этом просили болельщики.

Министерство спорта Красноярского края не станет создавать профессиональный футбольный клуб в Ачинске. Такой ответ из ведомства 5 октября поступил болельщику Дмитрию Панову, который ранее создал соответствующую петицию. Документ за подписью и.о. министра спорта Сергея Алексеева имеется в распоряжении редакции Sibnovosti.ru.

В официальном ответе отмечается, что в Красноярском крае более 7200 человек занимаются футболом. В регионе создана система организаций, включающая в себя 49 спортшкол (из них две — со статусом СШОР), специальные футбольные классы, два колледжа олимпийского резерва и ПФК «Енисей». Данная система, по мнению Минспорта, «позволяет реализовывать преемственность этапов спортивной подготовки, выявлять спортивно одаренных детей и проводить индивидуальный отбор, в том числе, для комплектования профессиональных команд клуба «Енисей».

«Таким образом, создание дополнительной профессиональной команды по футболу считаем нецелесообразным», — говорится в ответе Минспорта.

Напомним, болельщик Дмитрий Панов попросил у региональных властей рассмотреть возможность создания профессионального футбольного клуба на базе ФК «Ачинск», который сейчас играет в чемпионате Красноярского края. В качестве аргументов активист привел большую посещаемость домашних матчей команды и хорошую работу спортивной школы.

Сейчас «Ачинск» является флагманом краевого любительского футбола. В этом году команда уверенно выиграла региональный чемпионат еще за два тура до его окончания. Кроме того, «Ачинск» ежегодно становится победителем или призером краевого первенства, начиная с 2009 года.

В истории красноярского и краевого футбола, кроме «Енисея», существовали еще две команды, имевшие профессиональный статус. В 1994—1998 годах во второй лиге играла назаровская «Виктория», выигравшая бронзовые медали первенства в 1996 году. Кроме того, в 1992 году во втором дивизионе выступала «Ангара» из поселка Богучаны.

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