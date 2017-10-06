В Омске приземлился самолет со спасенным в Якутии белым медвежонком

В начале сентября в Среднеколымском районе республики Саха в Якутии нашли одинокого белого медвежонка. Зверек бродил рядом с населенными пунктами, играл с собаками и питался отходами рыболовного промысла. Когда специалисты поймали медвежонка, оказалось, что это десятимесячная самочка. Она не боялась людей, поскольку ее долгое время подкармливали рыбаки. Где ее родители — неизвестно, медвежонок несколько месяцев бродил совсем один.

Вернуть животное в дикую природу уже нельзя было, она бы погибла. Московский зоопарк, узнав о медвежонке-сироте, решил его приютить, но для этого нужно было доставить зверька в Москву. Путь оказался долгим и тернистым.

Сперва медведицу по реке доставили в Среднеколымский поселок. Там медвежонок пробыл несколько дней, пока решался вопрос о дальнейшей транспортировке.

Два дня назад, 4 октября, самолет Ан-26 якутских авиалиний перевез животное в Якутск, там его встретили специалисты Московского зоопарка.

К перевозке подключился авиатранспорт Минобороны РФ, самолетом медвежонка отправили в Москву, по пути приземлившись в Омске на дозаправку. Однако непогода в Омске помешала вылету, поэтому он был отложен. Самолет смог отправиться в путь только в 5 утра 5 октября, через 4 часа он был вынужден сесть в Твери, поскольку в Москве тоже была плохая погода. Из Твери медвежонка забрал автомобиль Московского зоопарка.