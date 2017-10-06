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12:38 (мск), источник: Om1.ru

К выходным в Омске ожидаются резкие перепады погоды

В субботу перестанет идти снег, а в воскресенье он сменится дождём.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 88% 763 мм рт. ст. 0 м/с

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы предсказывает омичам небольшое потепление.

Сегодня, 6 октября, ночью было −8…−3°. Днём температура воздуха повысится до 0…+5°. Местами пройдут снег и мокрый снег. На дорогах будет скользко. Но уже завтра зимняя погода покинет Омскую область.

В субботу, 7 октября, ночью воздух охладится до −8…−3°. При прояснении температура воздуха понизится до -13°. Днём потеплеет до +2…+7°. Никаких осадков не будет. Гололедицы — тоже.

В воскресенье, 8 октября, ожидается потепление. На ночь синоптики прогнозируют −9…−4°. При натекании облачности воздух прогреется до +1°. Днём будет заметно теплее — до +5…+10°. Местами пройдёт небольшой дождь.

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