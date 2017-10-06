К выходным в Омске ожидаются резкие перепады погоды

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы предсказывает омичам небольшое потепление.

Сегодня, 6 октября, ночью было −8…−3°. Днём температура воздуха повысится до 0…+5°. Местами пройдут снег и мокрый снег. На дорогах будет скользко. Но уже завтра зимняя погода покинет Омскую область.

В субботу, 7 октября, ночью воздух охладится до −8…−3°. При прояснении температура воздуха понизится до -13°. Днём потеплеет до +2…+7°. Никаких осадков не будет. Гололедицы — тоже.