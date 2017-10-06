Один теплый выходной стоит ждать жителям Хабаровского края на этой неделе

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Хабаровск, 6 октября, AmurMedia.

Теплая суббота прогнозируется в Хабаровском крае на этой неделе. Однако погода неустойчива и возможны дожди, сообщила корр. ИА AmurMedia ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Людмила Игнатенко.

В регионе сохраняется неустойчивая погода. На субботу ожидаются осадки в виде дождя. Также прогнозируется ветреная погода с порывами до 11−16 м/c. Ночные температуры на большей части края составят +3…+8° C, днем же прогреется до +13…+19° C, а на севере — +8…+13° C.

— В Хабаровске также не исключен дождь днем. Ночь будет одна из самых теплых — около ++7° C. После этого днем температура поднимется до +14…+15 ° C, — рассказала Людмила Игнатенко.

В воскресенье на территории Хабаровского края ветер сменится с южного на западный и замедлится до 8−13 м/с. Ночью заметно похолодает до +1…+6° C, а днем на большей части региона столбик термометра будет в окрестностях +7…+12 °C, а на юге даже до +14…+15 ° C.